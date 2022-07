Kersverse Izegemnaars Joris en Steven organiseren Ibizegem: “Een bar met festivalvibes”

In het weekend van zaterdag 13 tot en met maandag 15 augustus wordt de eerste editie van Ibizegem georganiseerd. Kersverse Izegemnaars Joris Hermy en Steven Jans willen de stad op die manier een sfeervol weekend aanbieden. En de plannen reiken al verder…

Joris Hermy (43) is geboren in Brugge en woonde al op verschillende plaatsen tot hij vier jaar geleden in Izegem neerstreek. “In de Kortrijksestraat vond ik een huis waar ik meteen een klik mee had én waar voldoende ruimte voorhanden was voor mijn studio”, verduidelijkt hij. De woning in het begin van de Kortrijksestraat is bekend bij heel wat mensen, het gaat immers om het vakwerkhuis op het huisnummer acht. “Van beroep ben ik componist, ik creëer muziek voornamelijk voor televisie. Maar ondertussen ben ik ook al bezig met de muziek voor De Zonen van Van As – De Film. Maar ik werkte ook al voor de Efteling en kreeg al diverse internationale opdrachten. Alles wordt hier vanuit Izegem gerealiseerd”, gaat Joris verder.

Luxueuze geurkaarsen

Zijn vriend Steven Jans (41) is dan weer uit Antwerpen afkomstig. Hij is aan de slag als freelance creative director voor een cosmeticamerk, geeft allerlei trainingen en onder meer ook Nederlandse les aan Oekraïners en lanceert later dit jaar zijn eigen lijn aan luxueuze geurkaarsen: Jojo l’Héro.

“We willen het Ibizagevoel naar Izegem brengen”

Een erg creatief koppel dus dat ook al ruim twee jaar met het idee rondliep om in Izegem een gloednieuw festival te organiseren. “We frequenteren zelf vaak de Izegemse horeca. We hebben het hier naar onze zin in de stad, maar we voelden dat er nog ruimte was voor nieuwe initiatieven. Er is hier veel te doen, dus wilden we daar ook deel van uitmaken. Daarom lieten we toen al de naam Ibizegem registreren. Maar corona doorkruiste onze plannen. Wij hadden gehoopt op een groot domein – pakweg een van de Izegemse kasteelparken – een festival met Ibizasfeer te organiseren, maar we starten nu kleinschaliger.”

Hippiemarktje

In plaats van een festival met een bar, zal het nu een bar worden met festivalvibes. De locatie wordt de achterkant van de site van het Life Danscenter. Bij het danscentrum werd recent ook het vroegere café ‘t Kroegske in de Vijfwegenstraat ingenomen.

“Als iemand aan Ibiza denkt, dan komt vaak de clubscene naar boven. Maar eigenlijk is het ook het eiland van de hippies. En het is meer dat gevoel dat we willen oproepen. Daarom ook dat we een marktje zullen opzetten met standjes van lokale handelaars. Onder meer Saartje Allosserie van Allossa met haar ecologische producten zal er aanwezig zijn, ook Frederique Braem van Wines Unlimited,… Mensen met passie voor hun producten. Maar we kijken om nog meerdere standhouders te strikken, van een tarot kaartlegster tot een messenslijper. We krijgen ook medewerking van de dansschool.”

De eerste editie van Ibizegem zal – naar goede Ibizatraditie – plaatsvinden van zonsopgang tot zonsondergang. “We zien dit ook als een opstap naar meer. We willen dit laten uitgroeien tot een creatieve hotspot in Izegem.”