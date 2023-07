Jarne De Fauw (23) zet eerste seizoen Lilo Beach uitstekend in

‘Always a Summer feeling @ Lilo Beach’: Jarne De Fauw (23) creëert met zijn team zomerse vibes op het Blankenbergse strand.

“Tot mijn twaalf jaar had ik nog nooit een voet gezet op het strand – mama hààt zand – maar toen ik er op mijn vijftiende mijn eerste vakantiejob deed, was ik meteen verkocht. Sindsdien heb ik er altijd van gedroomd om een strandbar uit te baten en zette ik al mijn spaarcentjes hiervoor aan de kant”, vertelt de jongeman, die al het meubilair in zijn strandbar ook zélf maakte. “Ik heb daardoor mijn verjaardag niet kunnen vieren”, lacht Jarne. En zo’n strandbar uitbaten is ook best pittig op die leeftijd. “We zijn zeven op zeven open en het zijn lange dagen”, klinkt het. “Maar we hebben natuurlijk wel het mooiste uitzicht van het hele land, en we zitten altijd in de vakantiesfeer. Toeristen, maar ook de locals komen hier graag.”

Jarne moet zowat het jongste strandbarteam van de hele Belgische kust hebben. “Het leuke is dat we allemaal vrienden zijn. Dat geeft een leuke werksfeer, na een lange werkdag gaan we al eens samen surfen”, klinkt het. Met zijn signature cocktail ‘Garden of Lilo’ tovert Jarne de zomer in je glas. “Cocktails bedenken is mijn tweede passie”, knipoogt hij. Jarne’s ultieme droom? “Een tweede Lilo Beach opstarten in Malaga. Daar is het altijd lekker warm.” (WK)