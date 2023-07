Jan en Nadine genieten in hun B&B La Trouverie: “Ons leven is nu ook druk, maar anders druk”

Later, dat is nu, dachten Jan Costers en Nadine Dobbelaere toen ze begin 2016 Lissewege verruilden voor het Franse dorpje Laqueuille. In hun B&B La Trouverie in de Auvergne leven ze er goedlachs met de gasten en het dorp, in en met de natuur. De oude hoeve knapten Jan en Nadine eigenhandig op. Het is hun gedroomde lieve leven in ‘la douce France.’

“Op een dag hebben we gewoon de stap gezet”, steken Jan Costers en Nadine Dobbelaere van wal. Al lang droomde Nadine om een B&B te openen in Frankrijk, en die kwam in Laqueuille, 40 km ten westen van Clermont-Ferrand, in de zomer van 2016 eindelijk uit. Toen hun dochters op eigen benen stonden, verkochten ze hun woning in Lissewege om te verhuizen naar hun reisstreek, de Auvergne. “In het departement Puy de Dôme had Jan al met modelzweefvliegtuigen gevlogen op de Banne d’Ordanche. De heel centrale ligging van de groene heuvelstreek zonder industrie vonden we ideaal. We zochten een oude hoeve om zelf op te knappen en veel terrein erbij.” En die verlaten leistenen hoeve vonden Jan en Nadine na lange omzwervingen in de wijde streek rond de Banne. Langs een veldweg even uit het dorpje Laqueuille was het liefde op het eerste gezicht. De hooischuur en de stallen waren al jaren vervallen, de woning in hetzelfde gebouw was primitief maar goed genoeg om er al in te trekken. Vanaf half januari 2016 renoveerden ze vastberaden met z’n twee de hoeve uit 1895. Metselen en vloeren was Jan zijn beroep. De elektriciteit, de verwarming en waterleidingen installeerden en keurden lokale vaklui.

Werken bekroond met prijs

Na dag en nacht te hebben doorgewerkt, openden ze op 28 juli 2016 B&B La Trouverie, weet Nadine nog goed. “’s Morgens lag er nog niet overal parket. De elektricien hielp ook nog vlug mee met de meubels, om rond 17 uur er samen op te klinken. Enkele minuten later kwamen de eerste gasten aan. Dat najaar verbouwden wij twee ook ons privéhuis volledig. Onze werken werden bekroond met een prijs van Gîtes de France.” Middenin de Franse natuur is de B&B behoorlijk zelfvoorzienend. Gastvrouw Nadine kweekt onder andere schapen, konijnen en kippen, waarna de patron des huizes Jan de handen vol heeft met de slacht en de bereidingen. Met het jachtgeweer trekt hij op zoek naar wild. Op de meren en rivieren komt zijn vistalent boven. Groenten, appels of kersen worden met de buren joviaal geruild. Alles wat op tafel komt is biologisch, met zelfgemaakte confituur, broden en yoghurt voor het ontbijtbuffet. Wanneer ze kunnen, trekken Jan en Nadine eropuit naar waar hun Franse en ook Belgische gasten voor komen: te voet of per ‘vélo tout terrain’ langs de paden tussen de gedoofde vulkanen, of naar de skistations in Mont-Dore en Super Besse. Op de bergtop Banne d’Ordanche leeft Jan zich telegeleid uit. De gezegende plek is gekend om er te vliegen met radiobestuurde zweefvliegtuigen, ook Jan zijn passie.

Franse gezelligheid

De rustbrengende wending was een geschenk uit de Franse hemel. “Ons leven is nu ook druk, maar anders druk. We moeten niets. Als we willen sluiten en er even op uit gaan, dan kunnen we dat”, vertelt Jan. “De vrienden uit België en onze kinderen komen regelmatig op bezoek. Ook deze zomer worden de kleinkinderen Loïc en Félix hier afgezet, om er dolle avonturen met Bompie en Mamie te beleven. De Bourgondisch Franse gezelligheid werkt aanstekelijk.” Jan en Nadine verbroederen regelmatig met de Franse vrienden in het dorp, en geraakten goed ingeburgerd. “In Laqueuille is de traditie dat je bij iedereen welkom bent. Passeer je met de auto of te voet bij de mensen die je kent, dan word je binnen geroepen om iets te drinken, en om wat te eten rond de middag. Die gewoonte hebben we ook al overgenomen, want het is in de bar van onze B&B de zoete inval. Ook wel omdat er Belgisch bier in de koelkast steekt. En ook het clichébeeld van iedere morgen het stokbrood met kaas, hier ‘le bleu de Laqueuille’, en een Ricard klopt. Nadine en ik zijn elk al een beetje een Auvergnat geworden.”

Belgisch bier

Het leven gaat zijn gemoedelijke gang in La Trouverie. En concrete dromen om de B&B verder authentiek uit te bouwen zijn er zeker. Er loopt altijd wel een project, zoals de forse terrastafel voor 18 mensen, en de buitenkeuken met ook een pizza- en broodoven en barbecue die uit Jan zijn doe-het-zelfgarage tevoorschijn kwamen. Nog een wellness erbij en misschien een tweede huisje om op te knappen en te verhuren als gîte, somt Nadine op. “We keren nog twee à drie keer per jaar naar België terug. Na een drukke agenda met bezoekjes alom, steekt onze auto vol Belgisch bier voor onze bar. Regelmatig zijn bij ons en in het dorp gezellige grote of kleine feestjes. Dan zijn we weer één in onze nieuwe Franse thuis door de mensen die er spontaan warm en joviaal zijn. Wij blijven voorgoed als God in Frankrijk in La Trouverie.” (Hendrik Verplancke)