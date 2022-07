Jacques Kinsabil, de toiletmeneer van het Badengebouw: “Veel wc-papier gestolen”

“Er wordt tegenwoordig veel wc-papier gestolen”, zegt Jacques Kinsabil (78), de wc-meneer in het Badengebouw van Zeebrugge. Voor het zesde opeenvolgende jaar is hij op post om ‘dringende noden’ van badgasten te lenigen. Zij het alleen, zijn zakenpartner Paul Mariën is overleden.

“We waren twee handen op één buik, onafscheidelijk. In zoverre dat sommige mensen ten onrechte dachten dat we een koppel vormden! Nee, hoor! Twee gescheiden mannen, maar Paul was mijn allerbeste maat. Ik mis hem”, zucht Jacques Kinsabil.

Hoe word je wc-meneer bij de stad? “De eerste vereiste is dat je op pensioen bent, want je wordt niet betaald”, zegt Jacques. “Ik verdien een zakcentje bovenop mijn pensioen, met de inkomsten 50 eurocent, kinderen krijgen een dagkaart van de plasbeurten. Rijk word je er niet van. Als het regent, zit ik hier voor den drol. Zonder inkomsten. Maar dat deert mij niet, ik hou van deze job. Ik ben een volksmens. Ik moet wel volk rond mij hebben en sla graag een babbeltje met mijn klanten”, zegt hij.

“Sommige badgasten zoeken foefjes om niet te betalen”

“Voordien was ik 19 jaar zelfstandig loodgieter, maar ik kreeg een hartaanval. Ik was amper 45 jaar. Het resultaat? Vijf overbruggingen. Met veel moeite heb ik het roken, de grote boosdoener, afgeleerd. Ik zag op den duur door de bomen het bos niet meer. Door mijn hartproblemen op invaliditeit, mijn zelfstandige zaak én mijn echtgenote kwijt… Tot Paul mij vroeg of ik het niet zag zitten om samen met hem het sanitair blok te runnen in het Badengebouw. Hij had al wat ervaring opgedaan in de publieke wc’s aan het Minnewaterpark. De baas van de stedelijke sportdienst belde ons op: ‘kun je eens langskomen om te babbelen?’ Veel gepraat werd er niet. Enkel de vraag: wanneer kun je beginnen?”

Felicitaties

“In het begin bekeken de badgasten ons argwanend: twee wc-meneren, wat zal dat worden? Temeer daar onze voorgangster niet echt behulpzaam was. Als een klant er haar op wees dat er geen wc-papier meer was, antwoordde ze: ‘gebruik dan een andere wc!’ Over wc-papier gesproken: de laatste tijd worden er hier veel toiletrollen gestolen!”

Jacques Kinsabil toont ons fier de brieven met felicitaties die hij van badgasten en de burgemeester kreeg: “Ik maak er een erezaak van dat onze wc’s altijd proper zijn. Sedert corona zijn de mensen veeleisend geworden. Sommigen zoeken een foefje om niet te betalen. Ze hebben geen cash op zak, maar ze kunnen die 50 eurocent ook via Payconiq vereffenen. Niet met een bankkaart. Voor een warme douche reken ik 1 euro aan. Onze douches zijn fel gegeerd bij truckers. Ze kunnen hier zo lang douchen als ze willen, in het Total station moeten ze bijbetalen na enkele minuten. Die mannen zijn zeer beleefd en proper. Ze gebruiken zelf den trekker om de vloer te dweilen”, zegt Jacques.

Op zaterdag 27 augustus plant hij in het Badengebouw een kleine herdenking voor zijn maat Paul. “Hij dronk zo graag een wit wijntje. Binnenkort trek ik naar de Moezel en gooi ter ere van Paul een ruiker bloemen in die rivier. Het was onze laatste reis samen voor hij aan darmkanker bezweek.”