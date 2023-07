Jacques en Marleen verloren hun hart in Normandië: “We zitten hier in een oase van groen en rust”

Na een drukke carrière in hun slagerij in Sint-Lambrechts-Woluwe gooiden Jacques en Marleen het in 2007 over een andere boeg. Ze settelden zich in het Normandische dorp Montviette, waar ze het gastenverblijf Domaine des Sources uitbaten. “Je hebt hier niet de extreme hitte van het zuiden.”

“Ik ben afkomstig van Bikschote en volgde een slagersopleiding”, vertelt Jacques Cloet (67). “In 1984 trokken we naar het Brusselse en baatten we samen in Sint-Lambrechts-Woluwe een beenhouwerij uit, tot we in 2007 ons leven een nieuwe wending gaven. Sindsdien runnen we Domaine des Sources in Montviette.”

“We hebben onze keuze nog geen moment beklaagd”, pikt zijn echtgenote Marleen Steen (63) in, die afkomstig is van Houtem bij Veurne. “We hebben er alleen spijt van dat we deze stap niet eerder hebben gezet. We brachten vroeger al vaak onze zomervakantie door in deze regio, we zijn echt verliefd geworden op de streek.”

Pays d’Auge

Domaine des Sources bevindt zich in de Pays d’Auge, in het departement Calvados. “Deze streek is een oase van groen en rust”, vertelt Jacques. “Er zijn veel waterbronnen en valleien te vinden, wat zorgt voor een prachtig uitzicht. Montviette is een paradijs voor wandelaars en fietsers, met diverse routes van meer dan 20 kilometer door de weiden. De streek is erg pittoresk en authentiek. Veel van de huizen zijn opgetrokken in de typische colombage-stijl en elke dag van de week is er wel ergens een gezellige markt te vinden. Een bijkomend voordeel is dat je hier niet de extreme hitte van het zuiden hebt.”

Domaine des Sources is een domein van meer dan 20 hectare. “Hier was voor onze komst al een gelijknamig gastenverblijf gevestigd”, vertelt Marleen. “We ontvangen de gasten in verschillende huisjes: Le Pressoir (zes personen), Le Pommier (drie personen), La Grange (twee personen) en het gastenappartement Les Ecuries, voor twee tot drie personen. Er is ook een camperpunt.”

Domaine des Sources is omringd door groen. (gf)

Het koppel doet het meeste werk samen. “Jacques staat vooral in voor het onderhoud van ons domein, dat naast een grote tuin en buitenterras ook vijvers en weiden telt. Door de oppervlakte van het perceel is dat een dagelijkse klus. Ik ben de gastvrouw en verzorg het ontbijt en het avondmaal voor de gasten.”

Gastentafel

Het avondmaal is een van de stokpaardjes van Jacques en Marleen. “Je kan steeds vooraf reserveren voor de gastentafel, waarbij een eerlijke en gevarieerde keuken voorop staat. Het menu bestaat uit een streekaperitief met hapjes, vis- of kaasvoorgerecht of soep, hoofdgerecht, streekkazen en nagerecht, met daarbij aangepaste dranken. Als afsluiter serveren we de streeklikeur Calvados, de bekende digestief op basis van appel. In de zomer zitten we op het buitenterras en ‘s winters gezellig aan de open haard in onze woonkamer. Volwassenen betalen 35 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar 15 euro en kinderen tot drie jaar eten gratis. We bieden dit aan omdat de goede restaurants in de buurt toch snel enkele tientallen kilometers rijden zijn. Hier in Frankrijk is alles iets verder”, lacht Jacques.

Het domein heeft een buitenterras en vijvers. (gf)

Het koppel ontvangt het ganse jaar door gasten. “Het hoogseizoen is van Pasen tot half november. Door onze ervaring in Brussel spreken we allebei goed Frans, al kunnen we tegen onze gasten hoofdzakelijk Nederlands praten. We ontvangen immers veel West-Vlamingen. Verschillende gasten zijn intussen zelfs vrienden geworden. Ze komen hier graag omdat het rustig en gemoedelijk is. Bovendien heeft deze streek veel oorlogsgeschiedenis, net als de Westhoek.”

Vanuit Ieper is het ongeveer 360 kilometer rijden. “Ons dorp telt ongeveer 160 inwoners en ligt op 22 kilometer ten zuiden van Lisieux en 5 kilometer ten westen van Livarot. Je kan via de route national komen vanuit Saint-Omer.”

Op bezoek In België

Jacques en Marleen komen nog geregeld terug naar hun geboortestreek omdat hun dochter er nog woont. “Jolien woont met schoonzoon Niels en onze twee kleinkinderen Cisse en Cef in Boezinge, waar ze onlangs vakantiewoning Hoeve C openden in de Steenstraat. Het is ook niet zo ver rijden: in een vijftal uur staan we in het Ieperse. Tijdens de kalmere periodes, zoals de winter, trekken we dus wel een paar keer naar de Westhoek, maar een definitieve terugkeer zien we niet zitten. Door de natuur en de rust hebben we hier vaak een vakantiegevoel. We leiden een aangenaam leven en voelen ons minder opgejaagd dan toen we de beenhouwerij hadden. Zelfs het landelijke West-Vlaanderen is inmiddels te druk geworden voor ons”, lacht het koppel. “Zolang we kunnen, doen we verder. We bekijken het van dag tot dag. De gasten ontvangen we met plezier, maar het onderhoud vergt veel werk. Zolang we samen zijn, blijven we in Montviette. We hebben ons hart hier verloren”, klinkt het nog.