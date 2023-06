IN KAART Van 2 euro in Knokke-Heist tot 12 euro in Meulebeke: zoveel betaal je voor een dag speelpleinwerking in jouw gemeente

Het is bijna zomervakantie en dan zullen terug duizenden kinderen genieten van enkele weken speelpleinwerking in onze gemeenten. Om je kind een dag te laten ravotten op het speelplein betaal je in West-Vlaanderen gemiddeld 6,25 euro. Het goedkoopst is – verrassend – Knokke-Heist: daar betaal je 2 euro voor een dag. Meulebeke is dan weer een pak duurder met een dagprijs van 12 euro.

De kostprijs voor de lokale speelpleinwerking verschilt van gemeente tot gemeente. Gemiddeld draait dat rond 6,25 euro per dag. In die prijs rekenen de diensten vrije tijd, jeugd en sport dan de begeleiding van de animatoren, het gebruik van het materiaal, zonnecrème enzovoort. Vaak zit er ook een klein vieruurtje bij inbegrepen.

Meulebeke is het duurste met 12 euro per dag. In Knokke-Heist daartegenover betaal je slechts 2 euro. In Wielsbeke is dan weer een middagmaal inbegrepen in de prijs van 9,50 euro en ook in Middelkerke krijgen de kinderen voor 7 euro er ‘s middags standaard een maaltijd bij. Voor eventuele extra opvang voor en na de uren van de speelpleinwerking wordt er soms ook een klein bedrag meer gevraagd.

Kijk hier op de kaart hoeveel speelpleinwerking in jouw gemeente kost.

Bij bijna alle gemeenten kunnen kinderen ook een halve dag van de speelpleinwerking genieten. In Beernem, Ingelmunster, Dentergem, Lo-Reninge en Wingene wordt de speelpleinwerking enkel in de namiddag georganiseerd. Meestal wordt de prijs dan automatisch aangepast en ligt die iets lager. Slechts enkele gemeenten vragen dat de kinderen, die komen een volledige dag blijven of dat het geld voor die halve dag minder dan niet wordt teruggegeven.

Waregem en Mesen hebben tot slot geen eigen speelpleinwerking. In Mesen ligt dat aan een gebrek aan monitoren, in Waregem omdat andere organisaties de werking runnen.

Sociale tarieven

Meer dan twee derde van de gemeenten bieden een sociaal tarief aan voor gezinnen, die het moeilijk hebben. Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. Sommige gemeenten hebben standaard een verlaagd tarief vastgelegd. Andere geven dan weer hoge kortingen van 50 tot wel 80 procent via het UitPAS. En nog andere werken via een terugbetaling, waarbij afhankelijk van de situatie het bedrag terugbetaald wordt.

“Bijna alle gemeenten voorzien een tegemoetkoming als sociaal tarief”

In de tien gemeenten Alveringem, Ichtegem, Jabbeke, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Oudenburg, Ruiselede, Vleteren en Wingene zitten de betrokken diensten samen met de ouder. Op die manier willen ze samen overleggen hoe ze de nodige ondersteuning kunnen aanbieden. Nog enkele gemeenten bieden dat voorlopig niet aan. Maar Lo-Reninge en Houthulst lieten weten dat ze hier wel concrete plannen voor aan het uitwerken zijn.