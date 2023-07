Ignace (49) eert familie in Maison Arthur in Lo: “Vakantiewoning met een ziel”

Wie in de Weststraat in Lo passeert, heeft ongetwijfeld al bij huisnummer 22 de garagepoort met fotoprint en de etalage, waarin een reusachtige trouwfoto prijkt, gespot. Het is de voorgevel van Maison Arthur, een luxevakantiewoning in het centrum van het Caesarstadje. “Op het gelijkvloers hangen verschillende foto’s met een link naar mijn familie”, zegt uitbater Ignace Lootvoet (49).

De roots van de familie Lootvoet liggen in het Noord-Franse Bambeque. Via Stavele kwamen ze in 1900 in Lo terecht. Overgrootvader Ernest betrok er een boerderij in de Kruisstraat en z’n zoon Arthur (8ste telg van 10 kinderen) volgde er z’n vader op na z’n huwelijk in 1935. Op zijn beurt nam Arthur’s enige zoon Daniël (de vader van Ignace) de boerderij over in 1960.

Arthur had al in 1947 een woning in de Weststraat gekocht van meubelmaker Eduard Peel met het oog op z’n latere pensionering. “We hebben de verkoopakte teruggevonden en zelfs die van de vorige eigenaars, de oudste dateert van 1898”, zegt Ignace. “Mijn grootvader heeft er tot 1989 gewoond. Daarna was optiek Maeyaert er enkele jaren gevestigd, tot die verhuisde naar het huidige pand op de Markt. Zelf woonde ik in het huis van 1999 tot 2009.”

Familiefoto’s

In 2009 verhuisde Ignace naar de ouderlijke boerderij in de Kruisstraat in Lo, die hij omdoopte tot Lowlandfarm en waar hij schapen fokt en dierenvoeding verkoopt van het merk Animal Royal. “Mijn ouders Daniel en Lea kwamen op hun beurt in het centrum van Lo wonen”, zegt Ignace. “Na het overlijden van mijn moeder in 2019 zocht ik een nieuwe bestemming voor het gebouw en zo ontstond het idee om er een vakantiewoning van te maken. De naam Maison Arthur had ik al vlug in mijn gedachten, net als het logo. De verbouwingswerken startten in juni 2020. Een groot jaar later in juli 2021 was de vakantiewoning klaar.”

“De trouwfoto in de vitrine langs de straat is die van mijn grootvader Arthur en mijn grootmoeder Camilla” – Ignace Lootvoet

Maison Arthur biedt plaats aan twaalf personen, telt drie slaapkamers en beschikt over een perfect uitgeruste keuken, een verwarmd buitenzwembad met poolhouse, een wellnessruimte met onder meer een sauna en een prachtige tuin met een petanqueveld. Binnen en buiten vallen de grote familiefoto’s op. “De trouwfoto in de vitrine langs de straat is die van mijn grootvader Arthur en mijn grootmoeder Camilla Lowagie”, vertelt Ignace. “Ze trouwden op 28 september 1935. De foto op de garagepoort is er eentje met de broers en zussen van Arthur genomen op de boerderij in de Kruisstraat.”

Vakantiewoning met een ziel

Als je de vakantiewoning binnenstapt, zijn in de inkom ook een pak foto’s te bewonderen zoals de trouwfoto van Ignace zijn ouders uit 1960, een communiefoto van zijn grootmoeder Camilla en foto’s van zijn grootvader. “In de keuken prijkt een grote foto van mijn vader Daniel terwijl hij in de klas zit”, zegt Ignace. “In de woonkamer hangt een foto van mijn grootvader Arthur met zijn twee broers Jozef en André. Die is genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Franse Orly toen ze daar in een schoolkolonie verbleven. Dat gebouw bestaat nog steeds en ik ben zeker van plan om het ooit nog eens te bezoeken.”

Alhoewel z’n grootvader al 34 jaar geleden is overleden en herinneringen vervagen, zijn enkele zaken wel bijgebleven. “Hij was een fervent boogschutter”, zegt Ignace. “In de ruimte waar Eduard Peel meubels maakte, vonden zelfs nog schietingen op de liggende wip plaats. Hij had ook een grote moestuin, maar die is nu onder meer ingepalmd door het zwembad.”

De slaapkamers dragen de namen van zijn grootmoeder Camilla, zijn moeder Lea en zijn partner Marie. Ook daar is er dus een link met de familie. “De vakantiegangers hebben natuurlijk niet echt een boodschap aan mijn familieverhaal”, weet Ignace. “Maar ze vinden dat het de vakantiewoning wel een ziel geeft.”

Totaalbeleving

De bezoekers van Maison Arthur worden alvast in de watten gelegd. “We willen een hotelservice bieden in een vakantiewoning”, zegt Ignace. “Bij hun aankomst hoeven ze zich van niets aan trekken, alles is aanwezig. Voor wie ’s avonds laat arriveert, voorzien we als ze dat wensen een maaltijd zoals tapas of verse lasagne. Hiervoor werken we samen met lokale handelaars. De vakantiegangers hoeven in principe niets mee te brengen. Dat wordt enorm gewaardeerd. Zo schreef iemand als commentaar: alles is aanwezig, je moet alleen je vrienden meebrengen.”

Naast Belgen, kreeg Maison Arthur ook al Fransen, Duitsers, Nederlanders, Denen en Britten over de vloer. “We hadden ook al Russen op bezoek, maar dat was nog voor de inval in Oekraïne”, besluit Ignace. “In de toekomst willen we nog een Turks stoombad installeren en de ontspanningsruimte verder inrichten. In 2024 starten we normaal met de verhuur van e-scooters. De bedoeling is om onze gasten een totaalbeleving te bezorgen.”