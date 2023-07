Iconische Hotel Memlinc viert z’n 100e verjaardag: “Laatste hotel in Knokke met frontaal zeezicht”

Op 30 juni was het exact 100 jaar geleden dat The Memlinc z’n eerste gasten ontving. Die verjaardag werd uitgebreid gevierd tijdens een feestweekend, met een luxueus boek over de hotelgeschiedenis én met bijzondere plannen op de ‘Place m’as-tu vu’, vlak voor het iconische gebouw.

Meer dan een hotel

“The Memlinc telt 74 hotelkamers waar zowel families, koppels als zakenmensen zich thuisvoelen. Dit is trouwens het laatste hotel in Knokke met frontaal zeezicht”, aldus patron Christophe Deklerck. “Naast sfeervol verblijven, vormt The Memlinc ook het ideale kader voor gezellige etentjes. De Bistro werd een tweetal jaar geleden vernieuwd en vormt het perfecte kader voor een ongedwongen apéro, lunch of diner. Fans van fruits de mer halen dan weer hun hartje op in Seafood.”

“Tijdens de zomermaanden bruist The Memlinc nog een tikkeltje meer. The Memlinc Skybar is dan dé plek voor een cocktail en heerlijke bites, schitterend zicht op de zee en het hinterland. Op het gelijkvloers wordt Twntytwo dit jaar het hippere broertje van The Memlinc Seafood met een seafood treetfood terrace!”

Metamorfose van het Albertplein aka ‘Place m’as-tu vu’

“Vanaf dit najaar wordt de ‘Place m’as-tu vu’ de voortuin van The Memlinc. Het Albertplein ondergaat momenteel een grondige renovatie en ook de straat die het hotel en plein verbinden, wordt onder handen genomen. De apotheose volgt dit najaar met een spraakmakend horecaconcept en royaal terras. De concessie voor die uitbating is voor de komende 15 jaar toegekend aan het management van The Memlinc.”

Luxeboek

“Ter ere van de bijzondere verjaardag bracht The Memlinc een boek uit over de rijke geschiedenis. Van de Keltische begindagen van ‘Cnoc’ over de eerste toeristische ontwikkelingen, tot de grandeur in de begindagen van The Memlinc… het boek vertelt alles over de groei en bloei van Knokke-Heist en is te koop in het hotel. Daarnaast is er ook ruimte voor schitterende anekdotes. Zo had het hotel in de jaren ’60 een nursery waar kinderen ’s avonds aten, vaak vergezeld van een nanny. Het restaurant was namelijk verboden terrein voor kinderen tot 12 jaar. Enkel heren in smoking en dames in avondjurk schoven er aan voor het diner”, weet Christophe Deklerck.

4 generaties familiehotel

“Op deze 100ste verjaardag zijn de derde en vierde generatie samen actief in The Memlinc. Christophe Deklerck en nichtje Marie Friberg blijven innoveren in het statige familiehotel. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet alleen. Ook achter de schermen zijn afwassers, kamermeisjes, klusjesmannen… druk in de weer. Zij hebben weinig contact met de klanten, maar hun aanwezigheid is onontbeerlijk. Daarnaast brengt directeur Benjamin Rycken met zijn hospitality-inzicht een golf aan creativiteit en vernieuwing in het dagelijkse beleid. De familie Deklerck betuigt graag haar erkenning en dankbaarheid aan alle personeelsleden die de voorbije 100 jaar The Memlinc mee op de kaart hebben gezet.” (DM)