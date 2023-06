Hoge Blekkerbad in Koksijde maand dicht wegens onderhoudswerken, strandbad in Oostduinkerke heropent

Het Hoge Blekkerbad in Koksijde gaat een maand op slot voor grondige herstellings- en onderhoudswerken. Het openluchtzwembad op het strand van Oostduinkerke heropent dit weekend dan weer de deuren.

Het Hoge Blekkerbad wordt deze maand grondig onder handen genomen. De grote glijbaan krijgt een nieuwe coat, de douches worden vernieuwd, er komt een nieuwe waterverzachter en de verlichting wordt hersteld. Daarnaast wordt de jaarlijkse grote kuis van september ook nu voorzien. Hiervoor sluit het zwembad zijn deuren van 3 tot en met 30 juni. Op 2 juni is het recreatiebad al gesloten. Je kunt dus enkel nog gebruikmaken van het 25 meterbad en het instructiebad.

Strandbad Oostduinkerke

Het verwarmde strandbad in Oostduinkerke heropent op zaterdag 3 juni. Tot en met zondag 10 september is waterpret gegarandeerd. Kinderen onder de 12 jaar betalen 3 euro, daarboven 5 euro. Kinderen onder de 3 jaar krijgen gratis toegang. Ook andersvaliden in Koksijde krijgen gratis toegang op vertoon van de Europese kaart voor personen met een handicap. In juni en september is het openluchtzwembad open van 9 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur. In juli en augustus is dat van 9 tot 12 uur en 13 tot 18.30 uur. (DM)