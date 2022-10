Halloweenparade gaat weer uit in Blankenberge

In Blankenberge maken ze zich op voor de Halloweenparade die op zondag 30 oktober vanaf 18.30 uur weer door de centrumstraten trekt. De verlichte optocht is uitgegroeid tot een echte najaarsklassieker.

“De stoet trekt het wintertoerisme in onze badstad op gang”, zegt Bart De Pauw van carnavalsvereniging De Pekkers, dat voor het gros van de praalwagens en de figuranten in de stoet zorgt. “Er komt elk jaar meer volk op af: vorig jaar meer dan veertigduizend mensen.”

Joris en de Draak

“In totaal doen we met elf wagens en een honderdtwintigtal figuranten mee in de stoet. Daarnaast lopen er nog eens een twaalftal mensen van onze Reuzengilde mee”, aldus Bart. De Pekkers zorgen elk jaar ook voor nieuwe accenten in de stoet. “Dit jaar zijn dat onder meer onze praalwagen rond ‘Joris en de Draak’ en de reus ‘A Monster Calls’, gebaseerd op de film over het boommonster uit 2016.”

“Als vereniging steken we hier best wel veel tijd in. Je vindt ons het jaar rond een uurtje of twee per week in de loods en in de aanloop naar Halloween zelfs alle dagen. Naast het creëren van nieuwe wagens, hebben we ook altijd wel de handen vol met retoucheerwerk”, klinkt het. Behalve de praalwagens en griezelreuzen, zullen er vanavond ook enkele dans- en muziekkorpsen te zien zijn in de stoet: Showband dINK uit Brugge doet mee, Dance NRGY Blankenberge en het paradekorps El Fuerte uit Koksijde.

Griezelen tijdens herfstvakantie

De parade vertrekt om 18.30 uur in de Prinsenlaan en eindigt omstreeks 21 uur op de Grote Markt. De hele herfstvakantie lang kan je nog lekker griezelen in Blankenberge. Maandag is er om 14 uur een pompoencarving in het Leopoldpark, woensdag staat om 14 uur de halloweenshow met Clown Rocky op het programma in het CC Casino, donderdag kan je mee op uitstap naar Plopsa Halloween met de jeugddienst of om 17.30 uur bijschuiven voor het griezelig voorleesuurtje in het Belle Epoque Centrum. Ook loopt er nog de hele herfstvakantie een leuke halloweenzoektocht.

Meer info op www.visit-blankenberge.be (WK)