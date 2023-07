Guido en Hilde baten B&B Le Charhido uit in Frankrijk: “Nog geen seconde heimwee naar Ardooie”

Guido Vanacker verkocht zijn dagbladhandel in Ardooie en Hilde Debusschere verliet haar klas in het VTI van Tielt om samen hun droom na te jagen in La Douce France. Het koppel, beiden geboren en getogen Ardooienaren, lieten in 2018 Ardooie achter zich om hun B&B in Charente-Maritime te starten.

Guido Vanacker (59) en Hilde Debusschere (44) trokken vier zomers geleden naar Frankrijk om Le Charhido uit te baten, een B&B in het zuiden van het land. “We wilden echt iets anders doen met ons leven”, vertelt Guido, die vijftien jaar lang De Krantenhoek uitbaatte op de hoek van de Kortrijksestraat in Ardooie. “We hebben de dagbladhandel te koop gezet en ik zei vaarwel tegen het onderwijs”, pikt partner Hilde in. Het koppel plande een sabbatjaar in om nieuwe uitdagingen te zoeken. “Tijdens een rondrit in Frankrijk vonden we onze stek”, zegt Hilde.

“Het is hier een volledig andere levensstijl en een volledig ander ritme. Dat is toch een groot verschil met de West-Vlaamse mentaliteit en daar waren we echt naar op zoek.” Het koppel twijfelde eerst ook tussen andere oorden, zoals Spanje en Portugal. “Vooral ik was daar fan van”, lacht Hilde. “Maar omdat we de Franse taal al spraken, leek het ons een logische keuze om naar Frankrijk te trekken. Ook het cultuurverschil met Frankrijk is minder groot en we zijn ook maar een achttal uurtjes verwijderd van Ardooie, dus kunnen we gemakkelijk afspreken met familieleden of vrienden.”

In de B&B heeft het koppel vier kamers ter beschikking. © gf

De enige vereiste die het koppel had, was de temperatuur. “We wilden toch echt wel naar een streek gaan waar het warmer is dan in België”, zeggen ze. “Hier is het toch wel gemiddeld vijf à zes graden warmer en er zijn ook meer zonuren tijdens de zomermaanden.”

Voor vrienden en familie kwam het vertrek van Guido en Hilde niet echt als een verrassing. Voor de klanten van De Krantenhoek in Ardooie daarentegen wel. “We hadden al langer het idee om naar het buitenland te trekken. Dat hadden we ook duidelijk gemaakt aan vrienden en familie, dus die wisten dat dat er zat aan te komen”, zegt Guido. “De klanten wisten dat echter niet op voorhand, dus voor hen kon dat wel als een klap komen.”

7.000 vierkante meter

Tussen de verkoop van De Krantenhoek en de verhuis naar Charente-Maritime zat ongeveer een anderhalf jaar. “In die tijd hebben wij Frankrijk een beetje rondgereisd om de ideale streek te vinden, en dan later ook een huis dat ons lag”, vertelt Hilde. Hun B&B kreeg de naam Le Charhido, waarbij Char verwijst naar de regio waar het gelegen is, Hi naar Hilde en Do staat dan weer voor Guido. Op 18 maart 2018 vertrokken de twee definitief naar Charente-Maritime en in juli ontvingen ze de eerste gasten. “Aan het pand hadden we niet veel werk. Enkel de badkamers konden wat hulp gebruiken en vooral aan decoratie hebben we aandacht gegeven. Ook hebben we een nieuw zwembad laten aanleggen en hebben we de tuin van 7.000 vierkante meter aangepakt. Die was een echte wildernis, maar is nu een pareltje geworden.”

“Hier is het toch wel gemiddeld vijf à zes graden warmer”

“We zitten echt in een gevarieerde streek”, zegt Hilde. “Le Charhido bevindt zich vlak aan de Atlantische Oceaan, maar is toch ook omringd door wijnvelden, haventjes en dergelijke. We zitten ook maar op een uurtje rijden van twee grote steden, namelijk La Rochelle en Bordeaux.” In de B&B heeft het koppel vier kamers ter beschikking. “Drie van die kamers zijn ook familiekamers, dus daar kunnen tot maximum vier gasten in. In de andere kamer passen twee personen, dus in totaal kunnen wij aan veertien gasten tegelijk plaats bieden”, legt Guido uit. “We zouden kunnen uitbreiden, naar een camping eventueel, maar dat zijn we absoluut niet van plan. We willen bij het principe blijven dat onze gasten rust kunnen vinden bij ons en zeker in de grote tuin. Niemand hoeft zich hier gegeneerd te voelen door de aanwezigheid van anderen.”

Drukke zomer

De komende zomermaanden gaan Guido en Hilde een drukke periode tegemoet. “We hebben maar enkele gaatjes meer vrij, want voor de rest zijn we volgeboekt en hebben we zelfs al reservaties in de verdere toekomst.”

De komende zomermaanden gaan Guido en Hilde een drukke periode tegemoet. © gf

Of Guido en Hilde samen oud zullen worden in Frankrijk, lijkt voor het koppel momenteel zeer waarschijnlijk. “We zijn niet meteen van plan om terug te keren naar Ardooie of West-Vlaanderen”, geven de twee toe. “We hebben nog geen seconde spijt gehad van onze keuze en heimwee? Dat kennen we niet. We zijn hier al zo gewoon geworden aan de Franse levensstijl”, zegt Hilde. “We zijn al gemakzuchtiger geworden en doen alles, zoals de echte Fransen, à l’aise.”

Familieleden en vrienden van het koppel komen geregeld op bezoek in Frankrijk, en als het moet, dan durven Guido en Hilde toch even de acht uur durende autorit naar Ardooie te maken. (MC)