Guido Belcanto en Camping Vaartweg in Ingelmunster

Op zaterdagavond 9 juli staat Guido Belcanto op het podium op het Marktplein. Ook de coverband Bump is van de partij. En eind augustus is er ‘Camping Vaartweg’.

Het is een traditie dat er tijdens Vlaanderen Feest enkele goede bands naar Ingelmunster afzakken. Op zaterdag 9 juli zijn er vanaf 19.30 uur optredens van Guido Belcanto en de coverband Bump. Een ideaal moment om de vakantie in te zetten. De concerten zijn gratis en een plaatsje reserveren is niet nodig.

Zin om te kamperen, maar geen zin om urenlang in de auto te zitten? Dan kan je gewoon gezellig kamperen in je eigen mooie gemeente. Sla je tentje op langs het kanaal op de festivalweide en geniet van de vakantiesfeer op ‘Camping Vaartweg’. Dit is mogelijk tijdens het laatste weekend van augustus. Op vrijdag 26 augustus is de camping voorbehouden voor jongeren. Lekker barbecueën, meebrullen met de hits van een lokale band, gezellig rond het kampvuur zitten… Jongeren vanaf 16 jaar kunnen samen met hun vrienden de vakantie afsluiten met een nachtje kamperen. Zaterdag 27 augustus is er een gezinscamping. Samen op dauwtrip, toffe kinderanimatie, aperitiefconcert met brunch…Gezinnen met of zonder kinderen kunnen op zaterdag een nachtje logeren op de festivalweide. Kamperen kost 20 euro per persoon.

Info:www.ingelmunster.be/campingvaartweg