Grote drukte aan en in pretparken: Bellewaerde volzet

Het is druk aan en in verschillende pretparken in België. Tot aan de ingangen van Plopsaland in De Panne, Bellewaerde Park in Ieper en Pairi Daiza in Brugelette staan files, al lossen die stilaan op. Bellewaerde en Walibi in Waver laten weten helemaal volzet te zijn.

“Herfstvakantie, verlengd weekend en mooi weer: stormloop op de pretparken”, schreef Hajo Beeckman even over 11 uur op Twitter. “We zien autofiles van een uur tot aan de ingangen van Plopsaland, Bellewaerde Park en Pairi Daiza.”

Herfstvakantie, verlengd weekend en mooi weer = stormloop op de #pretparken. We zien autofiles van één uur tot aan de ingangen van Plopsa De Panne, Bellewaerde en Pairi Daiza (kaarten: TomTom). pic.twitter.com/CvDYz2W88q — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) October 30, 2022

Rond 13 uur stond nog 20 tot 30 minuten file richting Pairi Daiza. Richting Bellewaerde en Plopsaland waren de files zo goed als verdwenen. Beeckman verwacht dat alle problemen tegen 14 uur moeten zijn verdwenen.

Volzet

Bellewaerde Park in Ieper laat via Facebook weten helemaal volzet te zijn vandaag. “We raden je aan om je bezoek uit te stellen naar een latere datum”, schrijft het pretpark. “Onze excuses voor het ongemak.”

Een gelijkaardige boodschap staat te lezen op de Facebookpagina van Walibi in Waver. “Tickets op datum van 30 oktober krijgen voorrang voor toegang tot het park. Morgen 31 oktober verwachten we ook een grote drukte.”