Gezin uit Diksmuide zat 36 uur langer vast in Zweden door problemen met vliegtuig: “Een extra uitstapje met de cruise naar Finland om terug te vliegen”

Thijs Feryn uit Diksmuide is gisterenavond laat eindelijk met zijn gezin thuis geraakt van hun reis in Zweden. Vrijdag kregen zij op het vliegtuig te horen dat er problemen waren met het sluiten van de deuren, waardoor ze niet konden opstijgen. De luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kon hen pas ten vroegste op 15 juli een vlucht terug naar België aan bieden. “Nog een week langer blijven, zagen we niet zitten. We hebben dan de boot naar Helsinki genomen, van waar we gisteren konden terugvliegen”, vertelt Thijs.

De reis naar Zweden van Thijs Feryn uit Diksmuide en zijn gezin liep iets anders dan verwacht. Vrijdag zouden ze normaal terugvliegen naar België. Maar eenmaal op het vliegtuig kregen ze te horen dat er een probleem was met de deur van de laadruimte. “De laadtruck voor de bagage was tegen de deur gereden, waardoor ze die niet meer dicht kregen. Twee uur lang kregen we geregeld updates van de assistent van de piloot, maar uiteindelijk konden we toch niet meer veilig terugvliegen naar België”, vertelt Thijs.

In de luchthaven werd er dan vanuit de luchtvaartmaatschappij volop naar een oplossing gezocht. “We kregen een voucher om iets kleins te eten en hebben dan nog twee uur gewacht. Uiteindelijk hadden ze een hotel gevonden in een stadje, waar we konden verblijven. Maar dat was nog aanschuiven voor de voucher, een eind rijden met de bus en dan waarschijnlijk nog eens zo lang wachten in het hotel tot we een kamer zouden toegewezen krijgen. We zagen dat niet zitten met onze kinderen en besloten om gewoon terug te keren naar ons hotel in het centrum van Stockholm.”

Omweg via Helsinki

Zaterdagochtend kreeg het gezin uit Diksmuide dan te horen dat er voor hen vier pas plaats zou zijn om terug te vliegen op vrijdag 15 juli. “We proberen altijd alle passagiers zo vlug mogelijk thuis te krijgen. Maar het is echt puzzelen om op de vluchten die deze zomer over het algemeen al vol geboekt zijn nog enkele plaatsjes te vinden. Zeker voor een gezin van vier personen is dat moeilijker. Dat heeft te maken met het personeelstekort en de capaciteitsproblemen, die er zijn op alle Europese luchthavens”, vertelt Maaike Andries van Brussels Airlines.

“Een chaotische situatie, maar de cruise was een leuke ervaring voor de kinderen”

“Wij begrijpen dat Brussels Airlines alles heeft gedaan wat ze konden. We vliegen zelf ook regelmatig en zien dat er nu veel minder vluchten zijn. We zagen het gewoon niet zitten om nog zo lang in Zweden te blijven, daarom hebben we een andere route gevonden vanuit Helsinki in het buurland Finland. Daarvoor moesten we wel nog zaterdagnacht met een cruise van Zweden naar Finland reizen. Een chaotische situatie, maar het was een heel aangename ervaring, zeker voor de kinderen om in die kajuiten te kunnen slapen. In Finland heb ik zelfs nog even een oude vriend kunnen ontmoeten, die ik al 12 jaar niet meer had gezien.”

Het gezin onderweg met de cruise naar Helsinki.

Zondag kon Thijs dan met zijn gezin terugvliegen vanuit Helsinki naar Brussel. “Normaal konden we ook met de trein terugkeren naar België, maar dat was een reis van meer dan 20 uur en dat vonden we niet haalbaar met de kinderen. Nu hebben we heel wat extra moeten betalen, in totaal zo’n 2.800 euro. Brussels Airlines moet bij dergelijke problemen standaard een compensatie aan de reizigers geven, maar de rest van het bedrag zullen we proberen te recupereren via de creditcardverzekering”, besluit Thijs. “We zullen iedere reiziger een compensatie geven, maar als de passagiers zelf een andere terugreis boeken, dan komen wij als maatschappij daar niet meer in tussen. We hebben er geen zicht op hoeveel Belgen er een zitje op die vlucht geboekt hadden”, besluit Andries.