Geoffrey en Nancy ruilden de Westkust voor Zuid-Spanje: “Kamers zijn vernoemd naar onze vijf kinderen”

Geoffrey Luyssen (50) en zijn vrouw Nancy Derycke (57) gooiden het net voor corona over een andere boeg. Ze stopten met hun bouwbedrijf en openden B&B Meta Volante in het Spaanse fiets -en wandelparadijs Sagra.

Geoffrey Luyssen (50) is afkomstig uit Veurne, terwijl de roots van Nancy in De Panne liggen. Voor hun verhuis naar Spanje woonden ze samen in Alveringem. “We zijn 16 jaar samen en meer dan tien jaar getrouwd”, zegt Geoffrey, die voor de Meta Volante een carrière in de bouw had. “Ik had 20 jaar een bouwbedrijf, met specialisatie in vloeren en wandtegels. Maar de laatste jaren kwam er veel concurrentie van buitenlandse bedrijven. Intussen stonden de kinderen op hun eigen benen. We beslisten om het bedrijf van de hand te doen en gingen een viertal jaar geleden op zoek naar een nieuw avontuur.”

Zelf gerenoveerd

Dat avontuur situeert zich 1.800 kilometer verder in het Zuid-Spaanse Sagra. Een streek die Geoffrey heel goed kent. “Ik ben al sinds jonge leeftijd verzot op wielrennen en ging vaak trainen in Spanje. Ook in deze prachtige streek kwam ik jaarlijks. We botsten op dit mooie pand, dat door de vorige eigenaars al gekocht werd met als doel er een B&B van te maken. Door de crisis zijn die plannen niet doorgegaan en stond het tien jaar leeg. Met onze ervaring in de bouwsector hebben we het eigenhandig gerenoveerd.”

Ook nu fietst Geoffrey nog veel, tot ongeveer 500 kilometer per week. “Ik rij af en toe wedstrijden mee met de nevenbonden. Het profwielrennen is nooit gelukt, al was ik in mijn hoofd wel een tijdje prof”, lacht Geoffrey, die als wielerfanaat een passende naam koos voor de B&B. “Meta Volante is een Spaanse variant van de groene trui uit de Tour de France. Het is een erkenning voor de renner die de meeste tussensprints wint. Bovendien klinkt het goed en past het bij ons concept als ‘biking and hiking B&B’.”

Zowel voor fietsers als wandelaars is het een paradijs. “Als fietser kan je hier alle kanten uit, zowel vlakke trajecten als steile beklimmingen. We zijn de ideale uitvalsbasis voor de recreatieve en competitieve coureur. Bovendien zijn de wegen hier in uitstekende staat en is het het hele jaar door aangenaam fietsweer. Naast het actief fietsen, volg ik de koers op de voet. De Vuelta passeert hier dit jaar. Tijdens het fietsen kom je hier veel toppers tegen, zoals Pogacar en Cavendish.”

Twee topseizoenen

Het topseizoen bij Meta Volante is eigenlijk dubbel. “Van september tot mei komen hier fietsers uit alle hoeken van Europa. Vanaf de tweede helft van mei verwelkomen we dan meer Spanjaarden die vakantie in eigen land doorbrengen. Het is hier nooit volledig kalm, deze aangename drukte vinden we fijn.”

Kamer Greg, een van de vijf kamers die vernoemd is naar de kinderen. (gf)

Het koppel telt samen vijf kinderen. “Hannes (24) en Anais (31) zijn de kinderen van Nancy en Lais (22), Greg (24) en Julie (26) zijn die van mij. Ze kregen allemaal een prominente rol in de B&B. Er zijn namelijk evenveel kamers als kinderen, dus kreeg elke kamer de naam van een van hen. In totaal is er plaats voor 14 bedden. In de B&B beschikken we over een bar waar we wafels en pannenkoeken serveren voor de gasten en iedereen die hier passeert. Op aanvraag serveren we ook middagmaal en avondmaal voor onze gasten.”

Sagra is een dorp dat ongeveer 400 inwoners telt. “We zitten hier op 135 meter hoogte, maar enkele kilometers hiervandaan kan je meteen klimmen. Naast onze B&B en bar beschikt het gezellige Sagra over een restaurant, bar, slager, apotheker en groentenwinkel.”

Geoffrey en Nancy zijn er de voorbije jaren goed ingeburgerd. “We hebben een uitstekende band met de ‘oudjes’ van het dorp. Het Spaans zijn we beiden goed machtig. Begrijpen is wel makkelijker dan spreken. Nancy spreekt het perfect, ik durf er af en toe een West-Vlaams woord tussengooien.”

Fietsverhuur

Qua taakverdeling doen ze veel samen, zoals het ontbijt en de schoonmaak. “Samenwerken deden we vroeger ook al in het bouwbedrijf, dus dat vormt geen probleem. Met het ouder worden, hoor ik iets minder goed. Ook dat is soms een voordeel”, grapt Geoffrey, die ook fietsbegeleiding doet. “Je kan hier terecht om verschillende soorten fietsen te huren en indien gewenst ga ik mee op tocht met de gasten. Zo blijft de conditie goed.”

Het landschap rond de B&B is een paradijs voor fietsers en wandelaars. (gf)

Om naar Sagra te gaan, neem je best het vliegtuig. “We kunnen de gasten ophalen aan de luchthaven van Alicante of Valencia. Van hieruit kan je alle kanten uit, zo is kustplaats Denia op slechts een tiental kilometer. De kustlijn is prachtig met kleine verborgen baaien en fijne zandstranden.”

Niet terugkeren

Geoffrey lijkt zich zijn carrière-switch geen moment te beklagen. “Absoluut niet”, bevestigt hij. “Vroeger moesten we iedere dag sleuren en heffen en nu hebben we een heel mooi leven. Het werken voelt niet als werken. Ik zie ons hier oud worden, een terugkeer naar België zit er dus niet meteen in. We komen wel enkele dagen per jaar af, om de kinderen en kleinkinderen Chaves en Luis te zien en om een wielerwedstrijd te rijden.”