Ezels van Kuurne deze zomer op reis in eigen stad dankzij #kuurnezomert

De gemeente Kuurne stelde haar zomerprogramma #kuurnezomert voor. De ezelgemeente opent zich zo na een lange periode van werkzaamheden in het centrum.

Het stadsbestuur van Kuurne heeft, samen met een aantal horecazaken, haar zomerplannen uit de doeken gedaan. De burgemeester, schepenen, enkele horecazaken-uitbaters en andere initiatiefnemers verzamelden bij het grote K-logo van de gemeente langs de Leie, nabij de jachthaven. De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V), bevoegd voor feestelijkheden, legt vooral de nadruk op het einde van de centrumwerken, die een goed jaar geleden van start gingen. “Dit is het einde van een moeilijke periode. Laten we allemaal samen genieten van wat Kuurne te bieden heeft,” zegt de burgervader.

Schepen van openbare werken Annelies Vandenbussche (CD&V) geeft een woordje uitleg bij de werken: “Ondertussen is het einde van de eerste fase van de centrumvernieuwing in zicht: onder andere de Kerkstraat, Vlaskouter en Koningin Elisabethstraat zijn al volledig vernieuwd. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw Marktplein. Daarbij hebben we voldoende rustplaatsen in het groen voorzien. In totaal hebben we bijna 4000 m² aan ontharding bewerkstelligd.”

Zomerconcerten

En qua cultuurbeleving zal het Marktplein inderdaad de grote troef zijn, zo blijkt uit de voorstelling. Halverwege juli zullen de werkzaamheden er volledig afgelopen zijn en zo zijn er van 14 juli tot 20 augustus gratis concerten. Cultuurverantwoordelijke Jonathan Breughe (41) geeft een woordje uitleg bij de zomerconcerten: “De hele zomer lang zijn er concerten op het Marktplein. De eerste groep, The Ed Sullivan Quartet, speelt op 14 juli om 20 uur. We hebben telkens gewaakt op de Kuurnse link bij de groepen. Bij The Ed Sullivan Quartet spelen er bijvoorbeeld leerkrachten van Spes Nostra.”

“We willen zowel beginnend als niet-beginnend muzikaal talent een kans geven hiermee. Andere groepen kunnen ons nog steeds contacteren voor eventuele concerten, deze of volgende zomer.” De zomerconcerten worden georganiseerd in samenwerking met horecazaken Café De Kroone, De Middenstand, Donky Shot en Café West-Vlaanderen. Het volledige programma kan je consulteren via www.kuurne.be/kuurnezomert.

dE ZETeL

Als je denkt aan de Vlaamse zomer, dan denk je eigenlijk ook automatisch aan “de stoel” van het VRT-programma 1000 Zonnen. Daarbij stond er een strandstoel op een willekeurige plek in Vlaanderen en was het de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar die plek ging met een vooraf aangekondigd voorwerp in de hand. “De stoel” is echter niet meer, en daar besloot Schepen van toerisme Jan Deprez (CD&V) iets aan te doen.

“We hebben dit jaar dE ZEteL (de drukletters staan voor “ezel” aangezien Kuurne de ezelgemeente is, red.) in het leven geroepen. De gepersonaliseerde strandstoelen, met telkens een droedel of spreuk op, zullen ergens in Kuurne worden neergezet. Daarna verschijnt er een foto op onze sociale mediakanalen waarbij we vragen om een specifiek voorwerp mee te nemen. De winnaar mag de strandstoel zelf meenemen naar huis.”

Vanaf eind juni verkoopt de gemeente ook oude postkaarten in het kader van het 900-jarig bestaan van Kuurne. Je vindt er sfeerbeelden van onder andere de Tramstatie, de vlasnijverheid, de kiosk, etc. op terug. Er zijn 9 verschillende ansichtkaarten die telkens te koop zijn voor een euro. Ze zijn te verkrijgen in de dienstverleningspunten van de gemeente en De 3 Wijzen zolang de voorraad strekt.

Festivals in Kuurne

Los van de vele initiatieven van de gemeente – het volledige overzicht kan je bekijken via www.kuurne.be/kuurnezomert – zijn er ook nog externe partners die het feest compleet zullen proberen te maken. Op 23 en 24 juni vindt het Obscuur festival plaats, een open air festival met house, techno en hip hop. Op zaterdag 8 juli tovert het team van PLatse Doen de site van de Vlaskouter om tot een groots Kuurns muziekfestival. Verder is er ook nog Road Rock op 25 en 26 augustus. Meer info daarover volgt nog, maar de organisatie liet al weten dat er eind juni enkele groten namen worden bekendgemaakt.

Op 16 september vindt dan nog het feestelijk hoogtepunt plaats van het 900-jarig bestaan van Kuurne. De Tramstatie en het Markplein worden dan officieel geopend met een groots feest. “We geven de pleinen zo terug aan iedereen,” besluit de burgemeester Francis Benoit. Via de sociale mediakanalen zal de komende weken al een tipje van de sluier van die feestelijkheden worden gelicht.