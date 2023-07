Eveline (47) laat je al fietsend en picknickend Brugse pareltjes ontdekken

Wil je zowel het drukke, toeristische als het ‘stille’ Brugge ontdekken met de fiets en ook nog eens genieten van een fijne picknick in het groen? Dan moet je bij Eveline Deknudt (47) zijn. “Als echte Bruggeling laat ik ook de verborgen pareltjes zien”, zegt Eveline.

Vele jaren na haar opleiding toerisme voelde Eveline Deknudt het een tijdje terug kriebelen om dan toch professioneel iets te doen met dat diploma. “Ik ben inderdaad nooit in de toeristische sector gestapt. Kort na mijn opleiding ben ik bij het Bisdom Brugge beland, waar ik werk voor de kerkelijke rechtbank en de kerkfabrieken en daar werk ik vandaag nog altijd”, vertelt Eveline.

Smaak te pakken

“Maar het toerisme en dan vooral het rondgidsen van mensen heeft me nooit echt losgelaten. Onlangs heb ik een jaartje gidsbeurten per fiets gegeven voor iemand anders in Brugge en zo kreeg ik de smaak helemaal te pakken. Ik wilde dus zelf ook zo’n concept ontwikkelen maar dan wel met een duidelijke meerwaarde en aansluitend bij mijn persoonlijkheid. Wat ik miste bij andere biketours was aandacht voor lekker eten en drinken in de stad, of voor een mooie picknick.”

Fietsen in retrolook

Zo werkte Eveline een aanbod uit met gidsbeurten per fiets die zo’n 2,5 uur duren. Startplaats is steeds de kloostertuin van het Hof Bladelin, een prachtig middeleeuws stadspaleis dat eigendom is van de Zusters van Zeven Weeën uit Ruiselede. Met fietsen in retrolook en een leuk mandje aan het stuur fietst Eveline met kleine groepjes langs klassieke hoogtepunten zoals het Belfort, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Minnewater. Maar ze doet ook het ‘stille Brugge aan’, zoals de Sint-Annawijk met de Jeruzalemkapel.

Picknickpakket

“Als echte Bruggeling kan ik ook de verborgen pareltjes van de stad zien”, zegt Eveline. “En ik werk samen met een lokale ondernemer om voor iedereen een mooi picknickpakket te voorzien tegen het einde van de rondrit. Dan geef ik ook tips mee over mooie locaties om te picknicken, zoals op de Vesten of in een van de mooie stadsparken. Ik geef deze gidsbeurten alvast voorlopig nog in bijberoep en plan ze in op woensdag en zaterdag overdag. Op termijn zal ik mogelijk ook wel avondlijke fietstochten doorheen de stad organiseren”, besluit Eveline.