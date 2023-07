Eerste editie Oostends vakantiekamp ‘Toerist in eigen stad’ meteen een schot in de roos

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli werd in Oostende voor de eerste maal het vakantiekamp met thema ‘Toerist in eigen stad’ georganiseerd. Het dagkamp voor jongeren van 8 tot 12 jaar was beperkt tot 25 deelnemers en was meteen volzet. Het kamp met bezoeken aan de bekende attracties en bezienswaardigheden in Oostende was meteen een schot in de roos.

Afwisselend programma

Maandag werd een bezoek gebracht aan de Mercator en in namiddag nam de groep de overzet om naar het Openluchtcentrum Duin&Zee te gaan en er veel plezier te hebben in Hangtime. Dinsdag werd met de tram tot in Raversijde gereisd voor een bezoek met gids aan het domein Prins Karel en de Atlantik Wall. Na de middag konden de jongelui genieten in het recreatiegedeelte van het nieuwe stedelijk zwembad, Brigitte Becue.

Na hun geleid bezoek aan het Ensorhuis, op woensdagvoormiddag, mochten ze picknicken op de kiosk en stond een bezoek aan het Leopoldpark op het programma met een partijtje minigolf. Donderdag volgde een bezoek aan Muzée met workshop ‘De Zee’ en na de lunch volgde een workshop strandsport (raften, surfen en wave-boarden) op het Sportstrand Outside. Op vrijdag werd de interessante, en ook vermoeiende week, afgesloten met een nieuwe oversteek naar de Oosteroever en de woning van de jeugdmascotte James, hoog in de vuurtoren, Lange Nelle. Dan trokken op ontdekking in het Fort Napoleon. In de middag werd het kamp helemaal afgerond met een half uurtje ‘billekarren’ op de zeedijk aan Rock Strangers en de apotheose van het kamp was een lekker ijsje.

“Een aanrader”

Elena Roets, leerlinge van het derde leerjaar in de Conscienceschool was enthousiast over het vakantiekamp. “Ik heb al veel bezocht in Oostende met mijn papa, want wij doen steeds mee met de zoektochten in onze stad, maar deze week heb ik nog eens veel bijgeleerd over onze stad. We hebben ook steeds een beetje gesport, want we hebben veel gewandeld. Wij wisten nooit vooraf wat er op het programma stond en elke dag was verrassend interessant. De bezoeken werden afgewisseld met leuke activiteiten zoals springen, zwemmen, raften, surfen en op een billenkar rijden. Het kamp was heel tof, een aanrader voor alle kinderen. Ik denk dat het zelfs interessant zou zijn voor alle leeftijden!”