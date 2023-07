Dirk Lievens en Karien Meeuws genieten in Chéniers van hun nieuwe stek: “Ideale streek voor wie op zoek is naar rust”

Interieurarchitect Dirk Lievens en zijn echtgenote Karien Meeuws zijn geboren Bevernaars. Na een lange passage in Izegem, waar Karien zaakvoerder was van ‘t Kaasboerke, en enkele jaren aan de kust kozen ze in 2019 definitief voor la France profonde, het diepe, rustige, onbezoedelde en onbekende midden van Frankrijk op 600 kilometer rijden van Roeselare. Moulin de Sardeix is hun nieuwe stek met twee gites die uitkijken op de rivier la Petite Creuse.

“Eigenlijk vertoeven we al langer in deze regio. We hadden jaren een vakantiehuis in het pittoreske Gargilesse, maar we droomden van een groter project met twee voorwaarden: geen buren en aan het water. De voorbije jaren toerden we vaak met onze motor door de departementen Indre en het naburige Creuse. En zo volgden we op een dag een bordje waarop Le moulin de Sardeix stond. Een lange kronkelige aarden weg bracht ons naar een verrassing van formaat.”

“Aan de Petite Creuse vonden we een oud pand, genaamd naar de in 1948 afgebrande watermolen. Op vijftig meter van de rivier en een afdamming stond het bijna 250 jaar oude moulin dat door Nederlanders vanaf 1995 grondig werd gerestaureerd.”

Restauratie

“Tot onze verrassing stonden de panden te koop. Veel nadenken moesten we niet doen. In 2018 kochten we de moulin en begonnen meteen aan een jarenlange restauratie. Het dak, de vloeren, sanitair en elektriciteit, alles kon een grondige opknapbeurt gebruiken. Ook het hele gebied rond de moulin, zo’n 3,2 hectare prachtig natuurgebied met 1,2 kilometer privé rivierfront is een grote meerwaarde.”

“In het middendeel zijn we zelf gaan wonen. De zonovergoten loft biedt plaats voor vier en heeft hoge ramen die op het terras uitgeven en uitkijken over de rivier en de weiden. Aan de rechterkant staat de cottage met twee verdiepingen, twee slaapkamers, een leefruimte met open haard, keuken en badkamer. Alle kamers zijn voorzien van verwarming, tv en internet. Airconditioning is er niet en is ook niet nodig omdat de hele moulin tegen een rots is aangebouwd die voor een natuurlijke afkoeling zorgt.”

Meer koeien dan mensen

Rond het domein kan je ook kajakken. (gf)

“In 2019 zijn we gestart met verhuren van de gîtes. Moulin de Sardeix is dus geen B&B, want een van de redenen om hier definitief te komen wonen was het ontsnappen aan het stressvolle leven in Vlaanderen.”

“We wilden dat niet vervangen door een even stressvol horecaverhaal in de Creuse. Uiteraard zorgen we dat het onze gasten aan niets ontbreekt, maar we willen zelf evengoed genieten van ons paradijs.”

“Sinds de start van ons project genieten we van de nieuwe en interessante mensen die we leren kennen. We voeren boeiende diepgaande gesprekken en er ontstonden vriendschappen met mensen over heel de wereld. En dat in de groene long van Frankrijk.”

“De Creuse is onaangetast door industrie en zeer dun bevolkt. Hier wonen meer Limousinekoeien dan mensen. Het is een ideale streek voor rustzoekers, wandelaars en fietsers, maar onze gasten verlaten bijna nooit het domein. Ze genieten van een boek onder de bomen, doen aan vliegvissen, gaan zwemmen in de Creuse of springen in de kajaks die voor hen klaar liggen aan het ponton. Verspreid over het terrein bouwden we eigenhandig enkele rustplekken waaronder een leuk bomenterras dat zich drie meter boven de rivier bevindt.”

“Ook kinderen en huisdieren zijn hier welkom en genieten van de fantastische omgeving. Een kabbelende rivier is de ideale speeltuin voor groot en klein. Wie wat handig is, vangt zo een mandje vol rivierkreeftjes om ‘s avonds op de barbecue te leggen.”

“Onze klanten komen vaak uit Vlaanderen. Tijdens de coronaperiode was het wel even spannend, maar eigenlijk hebben we er hier weinig last van gehad. De Creuse bleef het langst van al een groene zone wegens heel weinig besmettingen. Sinds 2021 zitten we ‘s zomers telkens helemaal vol. Ook met veel Fransen die Parijs ontvluchten en op amper 300 kilometer een rustige oase vinden. Zolang de gezondheid het toelaat, hopen we hier te blijven. Uiteraard mis je de familie, maar we houden contact via het internet. En de kinderen en kleinkinderen komen graag. Het is het einde van de wereld niet.”

Rit met motorfiets

“We ervaren hier een zeer kwalitatieve en gezonde manier van leven. Ik ben elke dag voor dag en dauw op de been. Er is altijd werk. Karien probeert van alles uit in haar keuken en soigneert onze gasten. Maar we trekken er ook vaak op uit. Even op bezoek bij enkele vrienden die in de buurt een vakantiehuis hebben of naar de brocantemarkt. We gaan ook graag eens lekker uit eten.”

Le moulin de Sardeix is een oase van rust. (gf)

“In de garage staat mijn Harley Davidson trike motorfiets. Na elk uitstapje in de streek rijden we met een zalig gevoel weer onze 1,4 kilometer lange oprit op om opnieuw te genieten van de rust van Moulin de Sardeix”, besluiten Dirk en Karien. (Bart Crabbe)