Deerlijk werkt mee aan record ‘simultaan zonnecrème smeren’: “Want bescherming tegen zon is belangrijk!”

Op het speelterrein van basisschool Belgiek in de Breestraat namen de deelnemers aan de Heyo-vakantiekampen vrijdagmiddag deel aan de recordpoging ‘simultaan zonnecrème smeren’. Met de actie wil Heyo het belang van zonnebescherming extra in de kijker zetten. “Jong geleerd is oud gedaan”, klinkt het.

Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig verbranden, lopen een hoger risico om later huidkanker te ontwikkelen. Om dat nog eens extra in de kijker te plaatsen, organiseerde Heyo, een onderdeel van de welzijnsgroep Helan, een recordpoging ‘simultaan zonnecrème smeren’. Deerlijk is een van de 66 locaties waar momenteel Heyo-vakantiekampen plaatsvinden. In basisschool Belgiek vinden momenteel vier vakantiekampen plaats: kleuterdisco (3-5 jaar), zotte dozenkamp (4-6 jaar), chocolade (7-12 jaar) en streetlife (7-12 jaar). Samen goed voor 133 deelnemers.

Bescherming is belangrijk

Het jonge volkje en de enthousiaste monitoren smeerden er in ieder geval lustig op los. Over de 66 locaties samen ging het om 4.460 kinderen en 478 monitoren. “Je beschermen tegen de zon is belangrijk,” klonk het overtuigd. “Zonnecrème aanbrengen, doe je niet alleen op het strand of in de bergen, maar ook thuis of op kamp.” (DRD)