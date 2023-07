Dé Zomer van Lo-Reninge met optredens op donderdagavond“Muziek doet de stad leven”

De dienst van Toerisme van Lo-Reninge pakt ook dit jaar uit met de Dé Zomer van Lo-Reninge. Vier donderdagavonden vindt telkens in een andere deelgemeente een optreden plaats van twee bands. Z-Curse met frontman Philip Devreese uit Lo en Ann Lee bijten op donderdag 13 juli aan bistro ‘t Mozarthuys in Pollinkhove de spits af.

De eerste editie van Dé Zomer van Lo-Reninge vond plaats in 2020. Maar halfweg de concertreeks gooide corona roet in het eten en werden de laatste twee optredens geannuleerd. Dit jaar vindt de vierde editie plaats. De formule blijft gelijk. Vier donderdagavonden vindt telkens in een andere deelgemeente een gratis concert plaats van twee bands. De eerste is op donderdag 13 juli ter hoogte van bistro ‘t Mozarthuys in Pollinkhove. Op de affiche staan Ann Lee en Z-Curse.

Ann Lee is een vijfkoppige band rond frontvrouw Annelies Vandenabeele. Ze brengen een originele mix van americana, roots en blues.

Het trio Z-Curse speelt hits uit de jaren 60, 70 en 80. Meezingers uit het collectieve geheugen zoals Proud Mary van Ike & Tina Turner, I Shot the Sheriff van Bob Marley, Smoke on the Water van Deep Purple, Born to be Wild van Steppenwolf, Lola van The Kinks, With a Little Help from my Friends van Joe Cocker, maar ook Een beetje verliefd van André Hazes, De wilde boerndochtere van Ivan Heylen en Angeline m’n blonde sexmachine van Peter Koelewijn maken deel uit van het uitgebreid repertoire.

Z-Curse speelt probleemloos drie uren vol. Ambiance verzekerd dus. Een van de groepsleden is gitarist en zanger Philip Devreese uit Lo. De band, die voorts bestaat uit Kris Demets op bas en Guy Wille op drums, gaf enkele weken geleden al een geslaagd optreden naar aanleiding van de kermis in Lo en zijn van plan om daar in Pollinkhove een vervolg aan te breien.

“Comfortabel spelen”

“We kijken er alvast naar uit om in Pollinkhove te spelen”, luidt het bij Z-Curse. “De lokale horecazaken op de markt van Lo hebben ons al een paar keer laten optreden en dat werd telkens gesmaakt door het publiek. Op de voorbije kermis mochten we voor het eerst het nieuwe podium testen en dat was natuurlijk zeer comfortabel spelen. Hopelijk wordt er in de toekomst veelvuldig gebruik van gemaakt, want muziek doet de stad leven.”

Op donderdag 27 juli is Dé Zomer van Lo-Reninge te gast nabij L’Héritage in Reninge. Dan zorgen Alique en The Heart Club Band voor de muziek. Het duo Alique brengt Franse chansons en swingmusette. The Heart Club Band brengt met oog voor detail en heel veel liefde voor het origineel een wervelende show met alle hits en parels van The Beatles. Geen verkleedpartijen of pruiken, wel zes gedreven muzikanten die hun sporen verdienden op podia in binnen- en buitenland en hun liefde voor de meest invloedrijke band van de laatste vijftig jaar willen delen met het publiek.

Balorkest

Op donderdag 10 augustus is De Oude Abdij in Lo the place to be voor optredens van Attention Attention en Les François. De vier heren van Attention Attention omschrijven zich als een balorkest dat houdt van popsongs. Hun eerste EP verscheen in mei 2023 op het eigen label Ernest Records. Les François brengen de grootste Franse hits van weleer.

Retrofun Coverband en Red Spot Avenue sluiten op donderdag 24 augustus Dé Zomer van Lo-Reninge af aan ‘t Hooiland in Noordschote. De Retrofun Coverband brengt rock-’n-roll, blues, soul, country en rock uit de jaren 60, 70 en 80. Red Spot Avenue is een stijlvolle, akoestische liveband. Ze spelen zowel evergreens, pop, rock, funk, soul, jazz als nummers met dansbare catchy synths.