De vijfde editie van BOS! Festival te Gullegem gaat van start

Om 13 uur gaan de deuren open van BOS! festival, elk jaar in het groen van Provinciedomein Bergelen. Het is een kleinschalig, gezinsvriendelijk en ecologisch zomerfestival in de natuur. De line-up biedt ruimte aan heel wat ontdekkingen, interactieve performances en een mix van genres.

“BOS! festival is genieten in een unieke setting, midden in de natuur. Op drie podia ontdek je verschillende muziekgenres. Het is klein en gezellig, dus geen grote technieken en showgehalte, maar puur de muziek”, zegt Tom Vangheluwe, directeur van Wilde Westen. “We zijn redelijk klein begonnen, maar jaar na jaar steeds verdubbeld. De capaciteit ligt nu op 1.500 personen. Groter willen we het niet maken om de impact op het natuurdomein te beperken.” BOS! festival ontvangt onder meer Flip Kowlier met een drietal blazers, Ruben Block (solo), Mooneye, Emma Ruth Rundle en Martin Kohlstedt. Maar ook minder bekende artiesten. “We programmeren ook veel jong en te ontdekken talent zoals Loverman en Dienne.” Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen, zij krijgen een polsbandje aan de ingang. Meer info en tickets via www.wildewesten.be/nl/event/bos-festival-2023.

Ook in de deelgemeenten van Kortrijk is er dit weekend heel wat te doen. De vierde editie van Marke Boem Boem vindt plaats in het park aan het ontmoetingscentrum van Marke. Op het programma staan onder andere coverbands van Editors, Muse, SexPistols, David Bowie en Coldplay. Op 15 juli wordt Kooigemplaats ondergedompeld in de sfeer van de jaren 90. Tijdens de jaarlijkse Volksfeesten komen toppers zoals JessyMackenzie, DJ Jan Vervloet (Bonzai, Fiocco), Dee Dee en 2 Brothers on the 4th Floor naar de Provence van Kortrijk. Morgen gaat de eerste Grasperitief in Bissegem door. De gratis aperitiefconcertjes op het grasplein aan OC De Troubadour brengen morgen met Les Sacsa Sacs stomende Franse rock van Dutronc tot Arno, van Halliday tot Gainsbourg. Er is ook een kinderrommelmarkt.