De Haan biedt hele paasvakantie lang leuke gezinsactiviteiten aan

Op zoek naar leuke gezinsactiviteiten voor in de paasvakantie? Gemeente De Haan heeft alvast een en ander in petto: van een paaseierenjacht over een spelletje Cluedo, tot een show van Clown Rocky of een workshop bijenwas in de bib.

Alle kinderen zijn op paaszondag 9 april om 15 uur stipt welkom op de stranden van De Haan of Wenduine ter hoogte van de EHBO-post, of in Vosseslag ter hoogte van ’t Strangegat voor een schattenjacht naar paaseieren. Binnen de eigen leeftijdscategorie (3-6 jaar, 7-10 jaar en 11-14 jaar) mogen de kindjes op zoek naar een voorwerp in het zand. Kom mee zoeken en win een lekkere prijs!

Clown Rocky mocht onlangs 70 kaarsjes uitblazen en staat al 55 jaar op het podium. Naar goede gewoonte trakteert hij ook de kindjes in zijn thuishaven op twee leuke paasshows: op woensdag 5 april vind je de kindervriend om 15 uur in parkdomein La Potinière, op dinsdag 11 april staat hij om 15 uur paraat op de markt van Wenduine. Ook de handelaars pakken uit met leuke paasacties: Actief Wenduine organiseert van 1 tot en met 16 april een paaszoektocht in Wenduine, de Handelaars & Co sturen op 8 en 9 april de paashazen op pad in hartje De Haan.

Juwelendiefstal

Of doe mee aan een spannend Cluedo-spel doorheen het centrum en ontmasker de dader van een juwelendiefstal! Op verschillende plaatsen in De Haan kan je van 1 tot 16 april aanwijzingen vinden om het mysterie te ontrafelen. De spannende zoektocht start aan het gebouw van de jeugddienst (Monicastraat 13). Tips en instructies vind je vanaf 1 april op de Facebookpagina Jeugd De Haan of www.jeugd.dehaan.be.

Op donderdag 6 april tenslotte, kunnen kinderen van 8 tot en met 14 jaar in bibliotheek Canticleer terecht voor een leuke workshop bijenwas. Door gekleurde bijenwasblokjes te laten smelten op een ijzertje, zetten ze magische tekeningen op papier. De workshop start om 14 uur, graag vooraf inschrijven via 059 34 10 80 of bibliotheek@dehaan.be