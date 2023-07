De eerste week vakantieopvang in VBS Sint-Augustinus zit erop

In Stasegem namen 22 gezinnen het initiatief om samen de ‘Bijspeelclub’ te organiseren. In de grote vakantie zetten ze zo 2 weken op touw met spel, sport, leute en vertier voor bijna 40 kinderen van 5 tot 13 jaar. De juliweek werd verzorgd door de mama’s. In augustus is het aan de papa’s.

De Bijspeelckub heeft plaats op de speelplaats en de tuin van de VBS Sint-Augustinus in Stasegem. “De kinderen zijn die plek gewoon, dat is iets leuker voor hen. We hebben hier alles bij de hand: een grote speelplaats en een overdekte speelruimte, een grote tuin met speeltjes en doe-voorwerpen, een voetbalveld en vooral alle materiaal bij de hand. We mogen ook de gebouwen gebruiken. De kinderen kunnen met de fiets komen of te voet en mogen hun lunch meebrengen. De plaats kan ook afgesloten worden voor de veiligheid ”, duidt Ine Dekyvere, een van de enthousiaste ouders. “Het is het vierde jaar dat we dit doen en dat valt nog altijd in de smaak. Telkens zijn er 4 ouders die een dag voor hun rekening nemen, dit van 8 tot 17 uur. Op die manier doe je een dagactiviteit en de andere dagen zijn dan verdeeld over de andere ouders. Het is een systeem dat goed werkt.” De activiteiten zijn zeer verschillend, van waterspelen, fietsen, springkasteel en spelletjes tot uitstapjes naar de Zoo in Antwerpen bijvoorbeeld met de trein. Ook verkleedpartijen en optredens komen regelmatig voor. “Het is leuk om samen te werken, veel kinderen kennen elkaar al, of leren elkaar op een leuke en andere manier kennen. Er komen ook kinderen van andere scholen ”, vertelt mama Leen. “Financieel valt dit zeer goed mee: kortom het is fantastisch om dit samen te kunnen doen.”

Kleuterjuf worden

Ook de kinderen zijn opgetogen. “Ik vind dit hier leuk omdat het mijn school is en hier veel vriendjes heb”, aldus Sue. “Ik kom supergraag, al mijn vrienden zijn hier en we kunnen van alles doen, van voetballen tot allerlei spelletjes”, vertelt Robbe die 3 jaar bij KOG Stasegem voetbalde en nu bij KRC Harelbeke speelt. “Ik kan hier voetballen met mijn beste vriend. Ook de daguitstappen zijn leuk, zo gingen we eens naar de zoo en de Brielmeersen om te zwemmen en te surfen. Ik ga ook in de zomer naar het Scoutskamp.” Lucie (13) houdt het bij meisjesdingen. “We maakten met enkele kinderen onze eigen nagelstudio en versieren de papieren nagels met mooie tekeningen en kleuren. Mama en papa werken nog en hier verblijven we graag. Ik zou graag kleuterjuf worden later om te kunnen spelen met de kindjes.” In augustus komen de papa’s aan de beurt om de Bijspeelclub te runnen. “Die week eindigt met een groot galafeest”, geeft Ine nog mee. “Dat wordt de apotheose. Nog een speciale dank aan VBS Sint-Augustinus, waar de club zijn thuisbasis heeft en gebruik kan maken van de speelplaats en gebouwen.”