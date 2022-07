Dadipark sluit deuren voor hitte

Door de voorspelde weersomstandigheden sluiten de Heeren Deweer hun Dadipark pop-up dinsdag voor een dag. Woensdag gaan de deuren van de pop-up terug open van 10 tot 18 uur, vanaf 20 uur zijn enkel nog volwassenen welkom.

Volgens de weersvoorspellingen kan het dinsdag op verschillende plaatsen 35 graden en meer zijn. De Heeren Deweer, de organisatoren van de Dadipark pop-up, nemen maatregelen en beslisten dit weekend om dinsdag de deuren te sluiten. “We vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen en dat kunnen we niet volledig garanderen in die hitte. Speeltoestellen kunnen onspeelbaar worden.” Ook maandag wordt er een hete dag voorspeld, maar dan gaat de pop-up wel open. “We voorzien dan extra verkoelende elementen om verfrissing te brengen op het speelplein.” Woensdag is het Dadipark ook open. Van 10 tot 18 uur kunnen kinderen er naar hartenlust spelen. Om 20u heropent de pop-up de deuren voor een KNT-versie. Enkel 16-plussers zijn dan toegelaten om tijdens een sfeervolle 80’s en 90’s avond zich terug helemaal kind te voelen.