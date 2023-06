Caravan Antoine strijkt opnieuw neer aan de rand van Groenhove in Torhout

Goed nieuws voor wie dol is op Caravan Antoine, het gerestaureerde sleurhutje uit 1960 dat omgebouwd is tot mobiele bar. Van vrijdag 7 tot en met zondag 16 juli staat het sympathieke ding weer op het gazon aan de rand van Groenhovebos, vlakbij het zogenoemde vissershuisje.

Twee bevriende koppels bieden er de kans om in een aangename sfeer iets te drinken en te eten. Plus: ze hebben een uitgebreid programma van workshops voor groot en klein klaargestoomd.

Drankjes en hapjes

De echtparen zijn enerzijds Bram Werbrouck en Lien Coolman uit de Koning Albertstraat in Veldegem en anderzijds Christof Jespers en Ann Seurynck uit de Windmolenstraat in Torhout. De eerstgenoemden hebben drie kinderen, Mirthe en de tweeling Marit en Maud, de laatstgenoemden twee: Arthur en Marilou.

Er wordt op vrijdag 7 juli om 16 uur met de zomerbar gestart. Op zondag 16 juli om 18 uur gaat de luifel van de caravan onherroepelijk dicht. In die periode kan iedereen er elke dag terecht, op weekdagen van 14 tot 22 uur en op zaterdag en zondag al vanaf 10 uur (op zaterdag tot 23 uur).

“We hebben heel wat lekkers in het assortiment”, zegt Ann Seurynck. “Uiteraard allerlei drankjes, waaronder cocktails, speciale bieren en de Picon Antoine. Plus frisdranken en de pure fruitsappen van De Appelaere. Voor wie iets wil eten, hebben we kaas- en vleeshapjes, ijsjes van ‘t Moereveld, croque-monsieurs en in de weekends braadworsten.”

Beatbox en Barbecue

“In totaal bieden we een 15-tal workshops en wandelingen aan”, pikt Bram Werbrouck in. “Uiteraard is vooraf inschrijven via onze site noodzakelijk. Het gaat onder andere om maquillage, djembé, aquarel, bloemschikken, creatief omspringen met klei, een vlinderwandeling en beatbox. Bijzonder is de comedy night met beatboxer Kjen Descheemaecker die we op zaterdag 15 juli om 19.30 uur volledig gratis aanbieden.”

“Onze workshop barbecue op donderdag 13 juli is intussen al volzet, maar we organiseren een bijkomende sessie op woensdag 12 juli van 18 tot 22 uur. Een andere klassieker is de Berner Sennen-hondenwandeling op zondag 9 juli om 10.30 uur.” (JS)