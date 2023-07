BOS! Festival en Into the Woods vinden elkaar in Wevelgem

Het wordt razend druk in provinciedomein Bergelen in Wevelgem op zaterdag 15 juli. ‘Into the Woods’ is terug met een namiddag vol fijne, alternatieve workshops voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de workshops zelfstandig volgen. Kinderen vanaf vier jaar kunnen sommige workshops volgen. Steeds met hulp van een ouder.

Nieuw dit jaar is de samensmelting met BOS! Festival, een organisatie van Wilde Westen. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen, een ticket in voorverkoop kost 42 euro. Dit jaar kan je er onder meer Flip Kowlier, Ruben Block, Mooneye, Emma Ruth Rundle en Martin Kohlstedt aan het werk zien. (SL)