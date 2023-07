Boetprocessie en julifoor vormen hoogtepunt zomer

Voor heel wat Veurnaars is het laatste weekend van juli een hoogtepunt in het zomerseizoen. Het traditionele weekend met de Boetprocessie en de julifoor is een eeuwenoude traditie die de Veurnaars koesteren én in ere blijven houden.

Mocht er toch iemand deze hoogdagen vergeten, dan wordt die aan de vooravond van de Boetprocessie daaraan herinnerd. Ook dit jaar zal op zaterdagavond 29 juli het klaroengeschal luid weerklinken vanop de Sint-Niklaastoren om de officiële opening van de kermis aan te kondigen. Uit volle borst blazen de klaroenblazers in hun geel-groene outfit op hun glanzende klaroenen, terwijl de geel-groene wimpels hoog op de Sint-Niklaastoren wapperen. ’s Middags openen de kermiskramen al tussen 15 en 16 uur, maar kort voor het officiële openingsmoment sluiten de foorkramers even alle attracties.

Socialising

Voor heel wat Veurnse families is dat het moment om af te zakken naar de Grote Markt, voor een ritje op de rups of in de botsauto’s, voor een flinke portie oliebollen… Veurn’ Kerremesse is ook een socialising-moment, waar Veurnaars die elkaar lang niet hebben gezien, elkaar weer ontmoeten. Dit jaar staan er 48 attracties, en onder de foorkramers zijn er een aantal die de kermisgangers al jaar en dag terugvinden op hun vaste plek op de Grote Markt, de Appelmarkt of de Sint-Denisplaats.

Boetprocessie

Van 29 juli tot 2 augustus kunnen bezoekers de nostalgische kermissfeer opsnuiven, elke namiddag vanaf 15 à 16 uur. Alleen op zondag blijft het een tijdje ingetogen stil wanneer de optocht van de Boetprocessie door het centrum trekt. Daarna gaan alle foorkramen weer open. Dinsdag 1 augustus is een bijzondere kermisdag, want dan is het ‘verminderingsdag’. De kermisgangers die punten hebben verzameld bij onder meer het geweerschieten of aan andere kramen, krijgen tijd om hun punten in te ruilen tot op de laatste kermisdag. (MVO)