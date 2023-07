Boek je ‘cosy cabin’ in de Blankenbergse polders: “Eens weg van alle stress”

De opmars van de ‘cosy cabins’ – minihuisjes in het groen – was de jongste jaren niet te stuiten. Met B-LESS haalden Charis Casier (33) en Steven Van Moeffaert (37) het unieke vakantieconcept naar Blankenberge.

“In 2020 namen we hier met onze drie kinderen onze intrek in de ouderlijke woning. Het stuk braakliggende grond ernaast bracht ons op ideeën”, vertelt Charis. Zo zag B-LESS in 2022 het levenslicht. “Waar we voor staan? Less is more: je ontdekt hier het plezier van de kleine dingen”, klinkt het. Het miniparadijsje van Charis en Steven situeert zich middenin de polders, op een boogscheut van Lissewege. “De ideale uitvalsbasis om de streek te ontdekken, even op adem te komen en te genieten van de rust van de natuur. Of het nu een romantisch weekendje met twee of een uitstapje met het hele gezin is, iedereen voelt al eens de drang om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur”, aldus Charis.

Honden welkom

Hier dus bewust geen televisie, maar gezelschapsspelletjes op de kamer. “’s Avonds wordt de barbecue aangestoken of wordt er gezellig bijgepraat rond de vuurkorf”, zegt Charis. “Iedere cabin heeft ook een eigen hot tub. Het concept en de huisjes zijn wat Scandinavisch geïnspireerd.” Ondertussen verbleven er al Zwitsers, Fransen en Duitsers. “Maar ook gewoon mensen uit Zwevegem”, glimlacht Charis. Hondjes zijn trouwens ook welkom. “En ja, gratis wifi is er natuurlijk wel”, knipoogt Charis. Je kan er tot slot ook fietsen huren om op verkenning te gaan. “De ligging is een enorme troef: we zitten hier middenin de Uitkerkse polders, maar ook Lissewege, Brugge en Damme zijn met de fiets vlakbij. Er zijn dus veel mogelijkheden”, klinkt het.