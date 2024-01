Bijna tijd om in te schrijven voor Kazouvakanties, 12.565 plekjes voor West-Vlaamse kinderen: “Snel zijn is de boodschap”

Het moment waar veel ouders al een tijdje op zitten te wachten is bijna aangebroken: zaterdag 13 januari worden de inschrijvingen voor de Kazoukampen – het jeugdvakantieaanbod van de Christelijke Mutualiteit – officieel geopend. En net zoals alle voorgaande jaren wordt het weer strijden voor een plekje, al wil het team van Kazou zelf alle ouders geruststellen: “We kunnen altijd heel veel mensen op de wachtlijsten toch nog blij maken”

De West-Vlaamse afdeling van Kazou organiseert in totaal 262 vakanties, goed voor 12.565 plekjes. Die worden telkens onderverdeeld per leeftijdscategorie. Elke groep heeft keuze tussen ongeveer 50 kampen, behalve de 7 tot 8-jarigen, 17 en 18-jarigen en de jongeren met een beperking. Voor hen worden er respectievelijk 27, 13 en 17 vakanties op poten gezet.

Zowel de bestemmingen als de invulling zijn zeer gevarieerd: van Noorwegen en Oostenrijk tot Italië en Kroatië, van wandel- en kampeertripjes tot strand- of duikvakanties. De twee jongste leeftijdsgroepen – 7 tot 10 jaar – blijven vaker in eigen land, maar het aanbod blijft even divers: slapen in kinderboerderijen of boomhutten, 5 dagen creatief bezig zijn of zelfs een heuse Ketnetvakantie. Iedereen kan deelnemen, maar leden van het ziekenfonds krijgen wel een mooie korting.

Stress

Meer dan 12.000 plekjes worden morgen op verschillende tijdstippen opengesteld, maar toch zullen dat er naar alle waarschijnlijkheid te weinig zijn. De CM-jeugdkampen zijn namelijk jaar na jaar razendsnel volzet. Toch maant communicatieverantwoordelijke Florence Slock aan tot kalmte: “Iedereen die zijn/haar/hun kind wil inschrijven voor één of meerdere van onze vakanties vraagt op voorhand een persoonlijke boekingslink aan. Morgen wordt iedereen dan één voor één toegelaten op de site, iedereen krijgt 10 minuten de tijd per kind om de boeking af te werken. Snel zijn is de boodschap. Maar ook al slaag je er niet in op meteen een plekje te bemachtigen voor jouw voorkeursvakantie, er is geen reden tot paniek.”

Door tal van redenen komen er uren tot zelfs dagen na de start van de inschrijvingen nog heel veel plaatsen weer vrij. Groepsboekingen die dubbel gereserveerd worden door meerdere ouders, iemand die een reservevakantie boekt maar later toch de voorkeursreis kan binnenhalen… “Jezelf op de wachtlijst zetten is een grote aanrader, de komende dagen werken wij heel hard om zoveel mogelijk mensen hun voorkeursvakantie te geven”, vervolgt Florence. “Er verschuift echt nog heel veel na de initiële boekingsdrukte. Heel veel ouders die initieel niets konden reserveren en op de wachtlijst staan kunnen zeker tot volgende week woensdag nog een telefoontje krijgen met de vraag of ze alsnog hun kind willen inschrijven.”

Alle info en boekingstijdstippen vind jehier terug.

Dat het een heel stresserend moment is voor ouders, beseft het Kazouteam. Vooral voor de ouders die op zoek zijn naar een kamp begin juli of eind augustus. “Dat zijn nu eenmaal de drukst bevraagde periodes. Ouders nemen vaak zelf verlof in het midden van de zomervakantie, om eventueel op reis te gaan met de kinderen, dus zoeken ze nog een leuke vrijetijdsbesteding om die ‘gaten’ aan het begin of op het einde van de zomer in te vullen. De vraag is voor die periodes gewoon groter dan het aanbod”, klinkt het.

Ook voor de 7 tot 10-jarigen is het aanbod zeer divers. © JOKKO

Dat de vakanties populair blijven is een understatement. Daar zijn volgens Florence twee grote verklaringen voor: “Eerst en vooral de praktische kant: twee maanden zomervakantie is voor veel ouders gewoon een heel lange periode om te overbruggen op vlak van opvang. Maar daarnaast is het natuurlijk vooral een heel unieke ervaring. Zeker voor jonge tieners: 13-jarige die samen met vrienden naar Spanje reist zonder ouders, dat is gewoon echt een unieke ervaring. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld jeugdbewegingskampen, gebeurt het heel vaak dat kinderen met allemaal onbekenden op stap gaan, en zo ineens een hele groep nieuwe vrienden leren kennen. Het groepsgevoel is tijdens al onze vakanties bijzonder groot.”

Steunfonds voor kwetsbare jongeren

Enkel maar pluspunten, maar helaas krijgt niet elk kind de kans om in de zomer erop uit te trekken. “Heel jammer, want dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling van een jongere”, meent Florence. Al jaren werkt Kazou samen met sociale partners – in onze provincie is dat Arktos vzw, het asielcentrum in Menen en het zeepreventorium in De Haan – om kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie toch op een bepaalde manier een beetje vakantie te bezorgen.

“Om die werking nog meer te kunnen uitbreiden, starten we dit jaar het Steunfonds #Iedereenmee op. Ouders en externen kunnen een vrije gift doen om er zo mee voor te zorgen Kazou nog meer middelen kan investeren om ervoor te zorgen dat alle kinderen een leuke vrijetijdsbesteding kunnen beleven. Met dat fonds zorgen we er ook voor dat de JOMBA-kampen (vakanties voor jongeren met een beperking, red.) aan dezelfde prijs kunnen aangeboden worden als de andere reizen, ondanks de hogere organisatiekosten (extra begeleiders, aangepaste bussen voor rolstoelen…).”