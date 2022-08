Barrier Vertier is de ideale afsluiter van zomervakantie in Roeselare

Grill De Barriere en cultuurkapel De Schaduw slaan de handen in elkaar voor de achtste editie van Barrier Vertier. Op woensdag 24 augustus staat nabij de horecazaak langs de Zilverbergstraat alles in het teken van circus.

Initiatiefnemers Jonah Muylle van De Schaduw en Pieter Dewaele van De Nieuwe Barriere kennen elkaar al sinds hun studententijd in Gent. “Toen Pieter hier tien jaar geleden zijn stempel zette op De Nieuwe Barriere leek het ons leuk om samen te werken. In de zomer is het in de cultuurkapel toch vrij rustig”, aldus Jonah. Barrier Vertier, een jaarlijks evenement voor kinderen tussen de 4 en de 10 jaar oud, was geboren. “Door de coronacrisis konden we ons evenement de voorbije twee jaar niet organiseren. Nu zijn we helemaal terug. We kiezen voor het thema circus.” Leeuwentemmers, koorddansers, jongleur en goochelaars zullen volgende week woensdag 24 augustus de aanwezige kinderen entertainen.

“Ook dit jaar brengen we met ons twee een eigen act”

Ondertussen kunnen kinderen ook een ponyrit maken of zich uitleven tijdens het knutselen. Volgende week wordt er opnieuw warm weer voorspeld waardoor ook waterspelletjes mogelijk zullen zijn. “Twee gekke circusdirecteurs staan hen alvast op te wachten. Ook dit jaar brengen we met ons twee een eigen act.” Tussendoor kunnen de aanwezige kinderen snoepen van oliebollen, suikerspinnen of een ijsje. “Op 24 augustus word ik net veertig. Ik hoop dat de kinderen mee bijdragen aan een heel mooi verjaardagsfeest”, aldus Pieter. Barrier Vertier gaat door van 14 tot 18 uur. (Bert Feys)