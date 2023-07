Atelier Hortense viert de zomer: “Extra avonden open”

Atelier Hortense zet in juli enkele zomeractiviteiten op poten. Zo organiseren ze op vrijdag 21 juli DATswingDT met een Django Rheinhardt assortiment en op donderdag 27 juli is er een feestdis in de bloemenpluktuin in de Tuin van Eden.

Atelier Hortense is een ambachtelijk taartenatelier, eet- en koffiehuis langs de Pastroostraat in Reningelst. “Met Atelier Hortense doen we deze zomer een paar extra avonden open. Op vrijdag 21 juli komt DATswingDT met een Django Rheinhardt assortiment. Bij mooi weer op het gezellige tuinterras, bij slecht weer binnen. De keuken is ook geopend. Reserveren is niet nodig”, zegt Greet Six van Atelier Hortense. “Op zondag 23 juli is er rommelmarkt in Reningelst en zijn we heel de dag geopend. We starten met een ontbijt, doorlopend tot 10.30 uur. Reserveren is aangeraden, maar hoeft niet per se.”

Feestdis in de Bloemenpluktuin

“Op donderdag 27 juli organiseren we samen met de Tuin van Eden, ten gevolge van de kermis in Reningelst, een Feestdis in de Bloemenpluktuin. Vanaf 18 uur serveren we apero, een hapje, een buffet, en dessert tussen de bloemen. Aan lange tafels zitten we samen om te genieten van een gezellige en lekkere avond”, aldus Greet. “We leggen de nadruk op lekker en gezond eten, lokaal en seizoensgroentjes en veel bloemen uit de tuin. Alles wordt mooi versierd en gezellig gemaakt.”