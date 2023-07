Andy en Benny baten B&B Finca La Manchica uit in Spanje: “We leven hier in alle rust midden de natuur”

Andy Corneille (53) en Benny Vanhaelewyn (51) trokken begin 2019 de deuren dicht van Lingerie Nefis in Roeselare en verhuisden naar Spanje. In Cartagena baten ze nu B&B Finca La Manchica uit en verhuren ze een vakantiewoning met zwembad.

“We hadden een bloeiende lingeriezaak Nefis in de Meiboomlaan”, begint Andy. “Maar het werd een beetje te druk voor ons en we hadden geen tijd meer voor elkaar. We droomden eigenlijk al langer van een rustiger leven in Spanje. We hadden al een vakantiehuis gekocht aan de Costa Calida en beslisten dat we in die omgeving ook op zoek zouden gaan naar een grotere woning om een B&B uit te baten. Dat werd Finca La Manchica in het gelijknamige gehucht dat zo’n 25 huizen telt. Op 7 januari 2019 verlieten wij Roeselare en werd Cartagena onze nieuwe thuisstad. Nu wonen we in een aparte wooneenheid van onze B&B en verhuren ons vroegere huis als vakantiewoning.”

“Pas op, wij wonen officieel op grondgebied Cartagena, maar van onze B&B is het toch zo’n 20 minuten naar de stad”, neemt Benny over. “Alles ligt hier op 20 minuten afstand: van ons vakantiehuis naar de B&B, van de B&B naar de zee, van de B&B naar Cartagena, allemaal 20 minuten. Enkel van de luchthaven Murcia-Corvera is het maar een kwartier rijden. Maar als bezoekers dat wensen, kan ik er ook voor zorgen dat dit 20 minuten duurt (lacht).”

Campers welkom

“Toen we hier nog maar goed en wel ‘geïnstalleerd’ waren, overheerste covid de hele wereld en viel de toeristische sector plat. Dat was een moeilijke periode, maar toch slaagden we er ook dan in om iets positief over te houden aan die vreselijke periode. We ontdekten dat in Spanje de mensen mochten reizen met de camper en we openden de terreinen van onze B&B voor campers. We organiseerden dit alles op een veilige manier en de camperreizigers wisten dit zeer te waarderen.”

De finca of boerderij hebben ze grotendeels zelf verbouwd en van alle moderne comfort voorzien. © gf

“Na covid zijn we dit blijven doen en zeker in het winterseizoen komen er heel veel campers uit Spanje, maar ook uit Duitsland, Nederland en België naar Finca La Manchica. Ze vinden bij ons een heel goed uitgeruste infrastructuur en ze kunnen gebruik maken van alle ontspanningsmogelijkheden die onze B&B te bieden heeft. En dat zijn er heel wat”, zegt Andy.

“Zelfs in de winter zijn het hier bij ons aangename temperaturen”

“We wonen hier zelf enorm graag”, bedenkt Benny. “Onze finca of boerderij hebben we grotendeels zelf verbouwd en van alle moderne comfort voorzien. We leven hier in alle rust midden de natuur met het allereerste stadje op vijf kilometer hier vandaan. We hebben hier geen stress en het is ongelooflijk kalm. We horen dat van alle gasten die hier komen. En warm! Zelfs in de winter zijn het heel aangename temperaturen en kan men zwemmen – ons zwembad is dan ook verwarmd – terwijl men in de verte bergen ziet met sneeuw.”

Leffe en Duvel

“Ons motto is eigenlijk: de gast moet zich om niets bekommeren, wij regelen alles voor hem/haar van het ogenblik dat ze landen op Murcia-Corvera tot het ogenblik dat we ze opnieuw afzetten op de luchthaven. Enfin, dat is als ze dat wensen natuurlijk, er zijn ook gasten die liever zelf hun activiteiten organiseren.”

“Ik haal dus de gasten af op de luchthaven en we rijden naar onze B&B. We verwelkomen ze met een drankje – een Duvel of een Leffe kan natuurlijk! – en ik luister naar hun plannen voor de dagen die ze bij ons verblijven. En als ze willen, stel ik een volledig programma op voor hen. Ik kan zelfs dagactiviteiten voorstellen waarbij ik hen de hele dag begeleid en we ’s middags eten in een goed streekrestaurantje. Maar evengoed kunnen ze bij ons een wagen huren om zelf de streek te ontdekken.”

De B&B ligt vlakbij een natuurpark met indrukwekkende rotskloven waar men door kan wandelen. © gf

“Er is hier uiteraard heel veel te zien en te doen”, vertelt Andy. “We zitten hier bij een regionaal natuurpark met wilde everzwijnen en indrukwekkende rotskloven waar men door kan wandelen. Ook de historische stad Cartagena is een absolute aanrader en wie kleine kinderen heeft, kan naar een waterpretpark of de dierentuin. En er is ook wel iedere dag ergens markt in de kleine dorpjes rond onze B&B en dat is ook steeds een leuke ervaring. Ook heel populair is een boottocht op zee met onze eigen boot. Benny is dan de kapitein en toont de gasten de mooiste plekjes langs de kust van de Costa Calida. Dat is ook een daguitstap.”

Buitenbar

“Of de mensen blijven gewoon een dagje in de Finca. Er is hier genoeg te doen: we hebben een petanquebaan, een pingpongtafel, een biljart, een dartsbord, een sauna en jacuzzi en uiteraard een leuk zwembad. Zonder de buitenbar te vergeten die ook heel populair is bij onze gasten. Weet je, in het begin dacht ik dat mensen twee of maximum drie dagen hier zouden verblijven. Maar veel vakantiegangers brengen hier een week of zelfs langer door! Dan mogen we toch wel denken dat we redelijk goed bezig zijn, zeker?”, besluit Benny.