Alle vluchten van luchthaven Oostende-Brugge voor herfstvakantie volgeboekt: “Meer reizigers dan in 2019”

Dit weekend start de herfstvakantie en het zal druk worden op de luchthaven van Oostende-Brugge. Want alle vluchten van TUI fly naar Spanje zijn volgeboekt. Er trekken zelfs vijf procent meer reizigers naar het buitenland dan in de herfstvakantie van 2019 voor de coronacrisis. Vooral de bestemmingen Alicante en Tenerife in Spanje zijn populair.

Dit weekend zullen meer dan 2.000 mensen vanuit Oostende vliegen naar het zuiden met TUI fly. Er vertrekken twaalf vluchten naar vijf Spaanse bestemmingen. Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Malaga en Murcia. En die vluchten zijn intussen op enkele plaatsen na volgeboekt.

“Alicante en Tenerife zijn de populairste bestemmingen vanuit Oostende”

Alicante, op een uur rijden van Benidorm, is de nieuwe populaire bestemming. Dit jaar vertrekken er dubbel zoveel reizigers naar Alicante als in de herfstvakantie van 2019. Maar het zuiderse eiland Tenerife doet het bijna even goed en kan 50 procent meer reizigers binnenhalen. “De vluchten vanuit Oostende kennen een groot succes door de vlotte bereikbaarheid en de kleinschaligheid van de luchthaven. We geloven dat de komende maanden zulke mooie cijfers zullen blijven zien”, klinkt het bij TUI fly.