Alain en Natacha hebben naast woonboot, twee drijvende slaapverblijven: “Op een boot leven is altijd een beetje vakantie”

Alain Deschuyttere en zijn partner Natacha Dejaeghere wonen samen met (stief)dochter Evy Demeulemeester (21) op de Alfa I, een binnenschip dat op de Leie in Menen ligt. Daarnaast baat het koppel twee schepen uit voor mensen die eens niet in een hotel willen slapen. “Vaak krijg ik te horen dat het bij ons een paradijs is”, zegt Natacha.

“Varen? Neen, dat gaan we niet meer doen met onze woonboot. Al mijn meubels zouden omvallen (lacht)”, zegt Natacha Dejaeghere. Zestien jaar geleden trok de vrouw samen met haar toen vijfjarige dochter Evy in bij Alain Deschuyttere. Klein detail, Alain leeft al sinds jaar en dag op de Alfa 1, een schip gelegen aan de Sluizenkaai in Menen. “Alain vond het binnenvaartschip in Veurne en werkte ongeveer 4 jaar lang om er een woonboot van te maken. Toen ik Alain leerde kennen, woonde hij hier al even en in het begin was het voor mij even wennen. Ik schrok soms wel als er een andere boot passeerde en ons schip op het water begon heen en weer te bewegen. Dat gaat altijd gepaard met wat kraken en piepen. Na een tijdje let je er echter niet meer op.” Dochter Evy zei echter lange tijd tegen niemand dat ze op een boot woonde, nu nog steeds niet trouwens.

“Ik praat daar niet graag over omdat ik dan altijd een boel vragen krijg. Ik studeer momenteel vastgoed in Gent en ook daar weet niemand waar ik eigenlijk woon. In een les over woonvormen kregen we de vraag of we iemand kennen die op een boot woont. Ik hield mijn mond dicht. Ik heb geen zin om daarover te praten. Wie niet op een boot woont, begrijpt niet hoe het is en je kan dat ook niet uitleggen.”

“Dat klopt”, valt Natacha haar dochter bij. “Sommige mensen denken dat wij hier voortdurend op het bovendek leven. Of er zijn er die ons vragen of we echt in een klein hokje wonen en ’s winters voortdurend in de kou zitten. Dat is uiteraard geen waar. Wij hebben hier alle voorzieningen zoals in een normaal huis. Er is een aansluiting voor stadswater en elektriciteit. Mijn man zit echter bijna altijd boven. Op het dek is een veranda. Alain is echt een buitenmens. Hij komt enkel naar beneden om te slapen.”

Onderhoud

Evy wil niet voor altijd op de boot blijven, in tegenstelling tot Alain en Natacha. “Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeuren, mocht mijn man te horen krijgen dat hij zijn boor moet verlaten.”

Een nadeel van wonen op een boot, is het onderhoud. “Dat vergt wel veel werk, vooral als de romp van het schip moet worden schoongemaakt. Zeker na de zomer gebeurt dat. Nog een verschil met een gewoon huis is het liggeld dat je moet betalen, in plaats van grondlasten. Maar voor de rest valt dat allemaal goed mee”, klinkt het.

Natacha en Evy nemen ons mee naar het benedendek en daar ontwaart zich een grote mooie leefruimte. “Muren hebben we niet, want Alain houdt daar niet van. Ook deuren ontbreken, zelfs aan het toilet, wat soms een beetje vreemd is als er iemand langskomt. Langs de ene kant heb je onze slaapkamer en van daaruit kijkt je recht de keuken in, die aan de andere zijde van de boot ligt.” Alles is mooi afgewerkt met cederhout en stijlvol ingericht. In de boot staan heel wat houten beelden en hangen kunstwerken aan de muur. “In het begin sliep Evy bij ons, maar Alain maakte achter de keuken, waar hij een werkruimte had, een kamer voor haar. Zo heeft ook zij haar privacy.”

Paradijs

Het gezin leeft samen met twee grote honden, die wat voor de veiligheid zorgen. “Of die plaats genoeg hebben? We gaan er heel regelmatig mee wandelen. Ze zijn het gewoon. Onze honden zijn trouwens niet de enige dieren, mijn man heeft heel wat vogels, een wat uit de hand gelopen hobby van hem. De kooien staan op de kade, net voor de boot.”

“Onze vrienden komen hier erg graag op bezoek. Vaak krijg ik te horen dat we in een paradijs wonen (lacht). We hebben een lounge waar we mensen kunnen ontvangen, in de zomer is het echt gezellig. Kleine kinderen die aan boord komen, moet je wel een beetje in het oog houden. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat ze overboord vallen. Wel is de kwaliteit van het Leiewater fel verbeterd. Vroeger was dat vuil, terwijl je nu grote vissen ziet zwemmen en zelfs af en toe een schildpad.”

De Alfa 1 is niet de enige boot van het koppel. Alain deed jarenlang boottochten op de Leie, waarbij aan dek een varken aan het spit werd klaargemaakt. In 2016 stopte hij daarmee, omdat de wetgeving eiste dat er aanpassingen moesten worden gedaan aan de boot. Die bleken veel te duur. “Na een jaar kocht mijn man echter een ander schip en begon hij opnieuw met rondvaarten. Schippers vinden was echter een probleem en tenslotte hielden we er definitief mee op. Alain wou aanvankelijk zijn eerste schip verkopen, maar hij kreeg het niet over zijn hart. Dan zei hij dat hij de schuit zou verhuren, maar ook dat ging niet door omdat Alain bang was zijn boot in slechte staat terug te krijgen. Daarom besloten we er een airbnb van te maken, van beide boten trouwens.”

Gestegen waterpeil

Op een boot leven blijkt echter ook een beetje avontuur. Toen in februari vorig jaar een zware storm over onze contreien woedde, zat bij Natacha de schrik er goed. “Ik kwam van mijn werk en zag dat er overal schade was aan daken en zo. Toen ik hier arriveerde waren er een boel zaken omgewaaid. Ik ben toen naar het benedendek gegaan en kon enkel hopen dat het vlug zou overgaan. Later hoorde ik dat er in Ieper een man van zijn boot was gevallen en het niet had overleefd.”

In februari 2009 raakte de Alfa, de boot waarmee eigenaar Alain vroeger rondvaarten deed, vast op de betonnen boord van de Leie. De oorzaak was de hevige regenval dat het waterpeil van de rivier fel doen stijgen. Er kwam een grote drijvende kraan aan te pas die de schuit opnieuw op het water kreeg.

“Een fenomeen dat we vroeger niet hadden, maar wat de laatste jaren wel vaker de kop opsteekt is het waterpeil dat fel stijgt na hevige regen”, zegt Natacha. “Omdat de boot dan zo hoog komt, moeten we een ladder gebruiken om op de loopbrug te geraken. Als de boot dan een beetje schuift, valt de ladder om. Als Evy op zo’n moment uitgaat, dan doe ik geen oog dicht, omdat ik dan denk dat ze niet meer op de boot zal geraken.”

Meer info over logeren op de boten van Alain vind je op www.alfa-trips.be.