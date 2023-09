Vader en zoon Demuysere leveren topprestatie in Potjesregatta De Panne

De Potjesregatta op 2 en 3 september in De Panne had dit jaar net iets minder wind in de zeilen waardoor de zeilwagenpiloten in de categorie Standart niet zijn gestart. In klasse 2 kaapten Henri Demuysere en zijn zoon Lucas respectievelijk de eerste en tweede prijs weg.

Voor deze editie van de Potjesregatta schreven 54 deelnemers uit België, Ierland, Spanje, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zich in. “Het was een technisch uitdagende race met een minimale NO-wind, maar we rekenen erop dat we windgoden ons beter gezind zijn tijdens het aankomende Europees Kampioenschap op 30 september”, zegt Jan Leye, voorzitter van de RSYC (Royal Sand Yacht Club).

Vroeg begonnen

Henri Demuysere (57) van de RSYC is niet aan zijn proefstuk toe. Net als de rest van zijn familie kreeg hij de passie al heel vroeg te pakken, dankzij het inspirerende voorbeeld van zijn vader Robert, bezieler van de zeilwagensport. “Zowel ikzelf als mijn broers Pascal en Yann zijn begonnen met zeilwagenrijden toen we zo’n jaar of acht waren. Geleidelijk aan leer je zo alles heel goed aanvoelen. Vandaag was het in ons voordeel dat we een groter zeil hadden omdat er maar een lichte wind was. Je moet dan heel fijn aanvoelen waar de wind zit. In dit geval is het technische aspect belangrijker dan het fysieke aspect.”

“Ze noemen ons soms de ‘Demuysere-Dynastie’ of ‘De Planckaerts van de zeilwagensport’”

Het ‘Fingerspitzengefühl’ van Henri leverde hem de eerste plaats op in klasse 2. Zoon Lucas (20) van zeilclub De Krab’, zette een knappe prestatie neer en eindigde in het voetspoor van zijn vader op de tweede plaats. Yann Demuysere (52) geeft lachend commentaar: “Met Lucas, mijn zoon Jirko (14) en Katoo (31) (de dochter van onze broer Pascal), spreken we over drie generaties Demuysere die actief zijn in de zeilwagensport. Ze noemen ons soms de ‘Demuysere-Dynastie’ of ‘De Planckaerts van de zeilwagensport’, want de drie generaties hebben allemaal al deelgenomen aan het Europees Kampioenschap. Het is echter niet alleen de competitie die telt. Het is ook een ‘vriendensport’ waarbij we onder elkaar ervaringen uitwisselen. Zo ga ik al 12 jaar mee met de Ieren!”

EK komt dichterbij

Dat kunnen Graeme Grant uit Ierland en Laura Garcia uit Spanje, die zich op de Potjesregatta hadden ingeschreven voor de klasse Standart, bevestigen. “Yes, we always have lots of fun”, verzekert Graeme, die zich ook heeft ingeschreven voor het nakende EK in De Panne. Yann heeft zelfs al een pronostiek voor de top 3 in zijn hoofd: daar zit zeker en vast een Belg bij, en dan ook een Ier en een Fransman!”