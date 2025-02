Unizo Heuvelland-Mesen klinkt op het nieuwe jaar

In Het Sparhof in Nieuwkerke kwamen de leden van Unizo Heuvelland-Mesen bijeen om te klinken op het nieuwe jaar. Zo’n 125 dynamische ondernemers tekenden present. Nieuw was dat er een Unizo Award werd uitgereikt. Die ging naar Kevin Couckuyt en Dimitri Vercaemst, die hun merken Superhoning en Heuvellander lanceerden op een creatief-innovatieve manier. In zijn toespraak deed voorzitter Erwin Van der Kelen een oproep om ervoor te ijveren Heuvelland ook economisch op de kaart te zetten. Op de foto zien we de bestuursploeg met Rudy Vereecke, Erwin Van der Kelen, Andy Cardinael, Nadine Tancré, Yarno Vandecasteele, Lies Mares, Katrien Geldof, Carlos Roelens, Lorenzo Denys en Guillaume Momerency. (foto EF)