Unieke Facebookgroep: ‘Veurne door het oog van de camera’

Altijd al willen weten hoe het leven in Veurne vroeger was? De Facebookgroep ‘Veurne vroeger en nu door het oog van de camera’ gunt je een kijkje in dat verleden. Karine Taillieu uit Bulskamp beheert de groep samen met haar man Danny Bonte en zoon Peter Desaver. “Het is een dure hobby, maar we zijn er erg gelukkig mee”, glundert Karine.

In 2015 werd Peter Desaver ziek en moest hij een aantal operaties ondergaan. Er stond hem een lange revalidatie te wachten. Daarom startte hij op 17 oktober 2018 een Facebookgroep waarin hij Veurne en de deelgemeenten in de kijker wou zetten. Peter plaatste oude postkaarten online, met daarnaast een foto die recent genomen was op exact dezelfde plek. Hij noemde de groep ‘Veurne vroeger en nu door het oog van de camera’. Na zijn revalidatie ging hij weer aan het werk en had hij minder tijd voor de groep.

Postkaarten, dia’s en boeken

“Danny en ik zijn dan beginnen helpen met het beheer van de groep”, vertelt Peters moeder Karine. “Dit is onze hobby, maar wel een hele dure. We sparen namelijk oude postkaarten van Veurne. Voor een pakketje kaarten van ongeveer zestig jaar oud hebben we eens 400 euro betaald. Er zijn wel ook mensen die foto’s komen brengen. Sommigen schrijven zelfs een verslagje erbij, zo kunnen we meer uitleg geven bij een foto. Danny koopt daarnaast postkaarten online, via delcampe.net. We zijn dus iedere dag met de groep bezig.”

In de groep worden niet alleen postkaarten geplaatst, maar ook authentieke dia’s en beelden uit boeken. “De vader van Ivo Geerardyn, Urbain, heeft in de jaren 70 enorm veel dia’s van Bulskamp gemaakt. Ivo heeft ooit eens foto’s genomen van al die dia’s en die heb ik allemaal opgeslagen. Zo bezit ik nu enorm veel beeldmateriaal”, vervolgt Karine. “Verder hebben we twee dikke boeken vol foto’s kunnen kopen van fotograaf Verdonck uit Veurne. De boeken hebben samen 160 euro gekost, maar dat was het waard. Die beelden kan ik nu ook plaatsen in de groep.” Danny en Karine hebben zelfs meegewerkt aan het boek 100 jaar Veurne Markt, van Herman Vandenbussche. Ze gaven hem beelden uit hun collectie.

Huisje vol

“Ons doel is herinneringen ophalen en mensen blij maken. De groep maakt ons echt gelukkig”, glundert Karine. Vorig jaar kreeg het trio zelfs de cultuurprijs van Veurne. “Als we boodschappen doen in Veurne, worden we zelfs aangesproken. Mensen zijn blij met die herinneringen aan hun kindertijd. Zo groeit de groep ook snel: leden maken hun broers en zussen lid omdat hun grootvader bijvoorbeeld op een foto staat.”

“Nu hebben we meer dan 3.200 leden. Er is zelden ruzie, want we hebben een goed reglement en het is een privégroep. Danny en ik wonen in een heel klein huisje dat vol postkaarten en oude boeken zit, maar de groep valt in de smaak en dat is het belangrijkste. We konden ons geen fijnere hobby wensen.” (LB)