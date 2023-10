Unieke expo in koetshuis Mulle: “Stap eens een apotheek uit 1940 binnen”

In november opent er een nieuwe tentoonstelling in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren over de Tieltse apothekers van vroeger tot nu. Er komt niet alleen een uitgebreide fototentoonstelling, bezoekers zullen er ook kunnen rondwandelen in een authentieke apotheek opgebouwd met materialen uit de periode rond 1940.

Bezieler Peter Maton zorgde eerder in samenwerking met het stadsbestuur en de Roede van Tielt ook al voor de tentoonstellingen ‘Kortrijkstraat in Beeld’ en ‘100 jaar het wel en wee van de Tieltse Markt’. Dit keer zet hij met ‘Welkom bij de Tieltse apothekers’ de geschiedenis van de Tieltse apothekers in de kijker in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren. Er komt een fototentoonstelling van alle apothekers die in Groot-Tielt actief waren tussen 1900 en vandaag.

Pillendraaiers

Dé blikvanger van de expo wordt ongetwijfeld zaal 3. “Bezoekers kunnen er een blik werpen op een authentieke apotheek uit 1940″, vertelt Peter. “Daar ben ik best fier op. Er komen oude weegschalen, pillendraaiers, microscopen, glazen baxters, siroopflessen, oude medicatie en nog zoveel meer. Een deel van het materiaal dat er tentoongesteld wordt kreeg ik te leen van de Tieltse apothekers, aangevuld met enkele pronkstukken uit de privécollectie van Marc Degroote (de gewezen voorzitter van de West-Vlaamse apothekersvereniging en bestuurder van Febelco, red.). Het resultaat wordt indrukwekkend. Ik ben iedereen trouwens dankbaar voor de steun, want een expo als deze opbouwen kan je uiteraard niet alleen.”

Fototentoonstelling

Bij de fototentoonstelling komen onder meer apotheek Thiers in de Kortrijkstraat en apotheek Wostyn, die vandaag nog steeds te vinden is op de Markt van Tielt, komen aan bod. Maar ook apotheken zoals Devroe, Gunst en Verfaillie kunnen bogen op een lange geschiedenis in Tielt. “Ik had al heel wat info van de apothekers gekregen naar aanleiding van de vorige tentoonstellingen en het onderwerp fascineerde me”, vertelt Peter.

“Ook het feit dat mijn eigen dochter twee jaar geleden afgestudeerd is als apotheker speelt een rol, al is het sowieso een thema dat veel mensen zal aanspreken. Veel apothekers in Tielt zijn ondertussen aan de derde of vierde generatie toe. Er is veel veranderd doorheen de jaren in Tielt, maar de apothekers zijn absoluut vaste waardes. En zo hebben ze ook nog steeds een link naar het heden.”

Studie promoten

Nog opmerkelijk is dat vier Vlaamse universiteiten die de studierichting farmaceutische wetenschappen aanbieden de expo ook zullen promoten bij hun studenten. “De UGent, de KU Leuven, UAntwerpen en de VUB zullen op 4 november ter plaatse in zaal 2 een infosessie organiseren voor studenten in het laatste jaar middelbaar, die overwegen om te starten met de studies farmacie. Die namiddag geeft mijn dochter, die overigens in De Bron studeerde, de laatstejaarsstudenten ook met plezier een woordje uitleg over haar vak.”

De expo ‘Welkom bij de Tieltse apothekers, geschiedenis van 1900 tot heden’ opent op 31 oktober. Op 1, 2, 4, 5, 11 en 12 november is de expo helemaal gratis te bezoeken, telkens tussen 14 en 18 uur. Peter hoopt net als bij de vorige tentoonstellingen zo’n duizend bezoekers te kunnen verwelkomen. (Sam Vanacker)