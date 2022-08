Ultieme oproep levert niets op, waardoor ‘christmas creator’ Daniel kerstdecoratie verkoopt

Het heeft niet mogen baten. Ondanks een ultieme oproep , heeft Daniel Duytschaever geen locatie gevonden waar hij komende winter, net zoals in 2019, een kerstdorp kan bouwen. Zoals hij eerder aangaf, besloot hij daarom om afgelopen maandag heel wat van zijn kerstdecoratie te verkopen op de rommelmarkt in de Stationsstraat. “Maar wie weet begint het later wel weer te kriebelen.”

Daniel Duytschaever blikt tevreden terug op zijn dag op de rommelmarkt. “Het is redelijk goed geweest”, vertelt hij. “We hebben vrij goed verkocht. Misschien had ik er nog net iets meer van verwacht, maar ik ben toch content.” Daarbij heeft hij ook lang niet alles kunnen verkopen.

“Maar dat is niet meer dan normaal. Enerzijds is het nu volop zomer, dus de mensen hun hoofd staat niet naar Kerstmis, terwijl ik anderzijds ook gewoonweg gigantisch veel spullen heb.” Daarom was de Tieltse rommelmarkt niet de enige rommelmarkt waar Daniel zijn spullen van de hand wil doen. “Normaal gezien zal ik in oktober nog eens ergens op een rommelmarkt staan”, zegt hij.

Niet het einde?

Dat hij zijn spullen effectief verkoopt, betekent wel dat zijn zoektocht naar een locatie om zijn kerstdorp te bouwen niets heeft opgeleverd. “Dat klopt”, zucht Daniel. “Jammer, maar het is nu zo.” Daniel kreeg de afgelopen dagen nog wel een telefoontje uit Antwerpen, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit. Zijn besluit om al zijn decoratiestukken – naar eigen zeggen in totaal 50.000 euro waard – te verkopen stond dan ook vast.

Al betekent dat niet per se het einde van Daniel als miniatuurdorpbouwer. “Nu is het even tijd voor iets anders, maar het is perfect mogelijk dat het binnen een afzienbare tijd terug begint te kriebelen en dat ik het volgend jaar terug oppak. Maar dan wel op een andere manier”, besluit hij.