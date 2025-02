UITGETEST. Onze journalist trekt met gezin naar ‘sprookjesbos’ in provinciaal domein De Gavers: “Onvergetelijke belevenis”

Zodra we het wandelpad in natuurdomein De Gavers in Harelbeke opstappen, voelen we het meteen: hier hangt magie in de lucht. Onze dochter kijkt vol verwachting rond terwijl we een hoofdtelefoon opzetten. Vanuit de speakers klinkt een warme stem die ons meeneemt op avontuur. We zijn uitgenodigd op het Bal van de Koning, maar voor we daar aankomen, wacht ons een tocht vol sprookjesachtige ontmoetingen.

Het eerste decor waar we halt houden, is het peperkoekenhuisje van Hans en Grietje. De geur van hout en bladeren vermengt zich met de zoete fantasie van snoephuisjes en heksen. Hans en Grietje lijken recht uit een prentenboek gestapt, en hun dialoog klinkt kristalhelder in onze oren via de hoofdtelefoon. Onze dochter knijpt in mijn hand: ze gelooft het helemaal.

Verderop belanden we in het kamp van Robin Hood. De iconische boogschutter verwelkomt ons met een knipoog, terwijl hij behendig een denkbeeldige pijl afvuurt. De acteurs brengen hun rollen met zoveel overtuiging dat we even vergeten dat we in het hart van West-Vlaanderen wandelen.

Een unieke ervaring in West-Vlaanderen

“Onze dochter is gek op het sprookjesbos van de Efteling, dus hier wilden we zéker bij zijn”, vertelt een andere bezoeker ons. En we begrijpen waarom. De combinatie van de prachtige natuur van De Gavers en de professionele acteurs van Deep Bridge zorgt voor een onvergetelijke belevenis.

Regisseur Laure Ven is enthousiast: “Na ons succes in De Schorre in Boom, waar we afgelopen kerstvakantie speelden, zijn we blij dat we nu in West-Vlaanderen staan. Hier brengen we de magie naar een nieuw publiek.”

Het verhaal van Roodkapje werd heel levendig gebracht met een wolf en een heus roodkapje. © TV

Sprookjesachtig, zelfs in de regen

Het weer zat vandaag niet helemaal mee, maar de druppels en de modderpaden maakten het avontuur juist des te echter. Kinderen sprongen enthousiast in de plassen, en de nevel boven in de bossen gaf een mysterieuze toets aan de wandeling. “We hadden even schrik voor het slechte weer maar de wandeling in het duistere bos met vele lichteffecten en verhalen gaven het de perfecte toets”, besluit Rik uit Stasegem die afgezakt was met zijn gezin.

Met maximaal 1.800 bezoekers per dag en het record van 22.000 bezoekers in Antwerpen nog vers in het geheugen, lijkt West-Vlaanderen klaar om deze magische uitdaging aan te gaan. En na vandaag zijn wij er zeker van: sprookjes bestaan echt, al is het maar voor een weekend in De Gavers.

Een bezoek brengen kan al vanaf 25 euro per volwassene en wie als gezin komt doet zelfs voordeel voor slechts 19,50 euro. Tijd om de nostalgie te herbeleven van weleer? https://deepbridge.be/