Uitbaters kerstchalets op Roeselaarse Stationsplein zijn er klaar voor: “Inspiratie opgedaan in Keulen”

Op het Stationsplein kun je van vrijdag 25 november tot en met zondag 8 januari terecht in de vijf kerstchalets die telkens bemand worden door een horecateam van bekende Roeselaarse zaken. “Samen willen we er hier de kerstsfeer in brengen”, klinkt het unisono.

Voor de ene is het al 15 jaar geleden dat hij startte met een chalet op de kerstmarkt, de andere maakt zijn debuut. Maar deze week waren ze allemaal druk in de weer om de chalet – die ter beschikking werd gesteld door het Roeselaarse stadsbestuur – in te richten. En daarbij konden ze hun creativiteit de vrije loop laten. De standen staan in een dubbele rij opgesteld met tussenin ruimte om ook buiten mee te genieten van de sfeer. Den Hert neemt een dubbele chalet in en is dan ook de grootste van het lot. “In 2015 stonden we hier de eerste keer”, zegt Kevin Caytan, die in het dagelijkse leven met zijn Anne-Laure West-Friet runt. “Maar dit project staat los van onze frituur. Ik doe dit samen met Dieter Delbecke en Hans Soenen. Onze chalet heet Den Hert, maar veel moet je achter die naam niet zoeken. De inrichting is al zo goed als af. We hebben natuurlijk een grote binnenruimte, maar via de luiken hebben we ook verkoop naar buiten toe. We serveren hier onder meer teppanyaki, raclette en hamburgerparty. Dat laatste is eigenlijk een mix van kleine hamburgertjes.”

“Op onze schlageravond zal Yves Segers komen zingen” (Greg en Steve, Uitbaters Chalet Les Frères)

In 2020 speelde corona spelbreker voor de kerstmarkt, in 2021 werd door hetzelfde virus en nieuwe bijhorende maatregelen de kerstmarkt voor de standhouders van de chalets last minute af geblazen. “Van die break hebben we gebruik gemaakt om eens naar Keulen te gaan. En daar hebben we wel enkele ideetjes opgepikt. Zo zullen we nu warme aperol en warme limoncello serveren.”

Grote goesting

In de chalet hangen ook drie tv-schermen. “Als de Belgen spelen, zullen die alle drie afgestemd zijn op de Rode Duivels, bij de andere matchen zal op minstens een van de schermen het voetbal te zien zijn. Maar we mikken hier vooral op de kerstsfeer natuurlijk.”

De buren van Bar Mojo zijn de mensen met de meeste ervaring op de kerstmarkt. “Mochten de twee geannuleerde edities er niet zijn, dan stonden we hier nu voor de 15de keer”, zegt Sven Lagae. die samen met zijn partner Saskia Lein danscafé Mojo runt. Voor hun kerstchalet krijgen ze de hulp van Wesley Seys, die ook vaak een handje toestak in Mojo. “Wij willen vooral ambiance brengen”, benadrukt Wesley.

“We hopen vooral dat het volk opnieuw buiten durft komen. Maar als we dat wat vergelijken met de festivalgekte, dan komt dat wel goed”, denkt Sven. “De mensen zijn twee jaar niet mogen komen, dus zal de goesting hopelijk des te groter zijn. Wij zijn gedurende die zes weken iedere dag open, in de week van 10 uur tot middernacht, op vrijdag en zaterdag mogen we tot 2 uur open blijven.” Bijna zes weken aan een stuk, en dat zeven op zeven.

Maar er zijn ook nieuwkomers. Het team van frituur ‘t Molentje was niet present op het groepsmoment, wel aanwezig waren de broers Gregory Vandeweghe en Steve Grymonprez. Greg runt samen met Delphine Deceuninck ‘t Hoekske in Beveren, Steve kun je kennen van Historic in Dadizele. “We speelden met het idee om afgelopen zomer op locatie een zomerbar open te houden, maar dat is er niet van gekomen. Dus hebben we ons project maar verplaatst naar de winter en zullen we hier nu Chalet Les Frères open houden.”

Broers aan debuut toe

Net als in ‘t Hoekske is er ook dit keer weer aandacht voor Think Pink. “We zullen een ‘Pink-drankje’ verkopen, waarvan de opbrengst naar de nationale borstkankercampagne gaat. Er komen hier ook twee dartsblokken en iedere dinsdag willen we een minitornooitje met een 16-tal spelers organiseren. We organiseren ook thema-avonden zoals een Tiroleravond, een discoparty, een Flugelavond,… en niet te vergeten ook een schlageravond met Yves Segers. Er zullen ook vipavonden zijn waarbij we onze sponsors in de watten zullen leggen. We serveren winterse drankjes en gerechten zoals een tartiflette en warme brie met brood, maar ook van een tapasplank kun je bij ons smullen.”

Frituristen vinden alvast goed hun weg naar de chalets. Naast de uitbaters van ‘t Molentje (Mandellaan) en West-Friet (Diksmuidsesteenweg) is ook Jens Spillebeen van Beste Frietjes van de partij.

“Samen met mijn jeugdvriend Alexander Plancke gaan we Bar Rudolph openen. We hebben samen veel uurtjes versleten in Bistro Botanique in Roeselare. En we hopen de oudere generatie klanten van vroeger hier samen te brengen met de jonge gasten die daar nu op café gaan. Namen kunnen we nog niet verklappen, maar we zullen zorgen voor enkele dj’s die zeker bekend in de oren zullen klinken bij de Bistro-fanaten. Qua dranken zetten we ook in op het plaatselijke Rodenbach en we hebben ook een assortiment van Kasteelbier.”