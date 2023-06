Uitbaatster Ann verkoopt haar eigen bier in TC De Wilge: “Liever Leuk Blondje dan pintje”

Ann Steenbeke, die sinds twee jaar de bar van TC De Wilge in Egem uitbaat, verkoopt in haar zaak een exclusief biertje dat ze mee hielp ontwikkelen: Leuk Blondje. En met succes, zegt ze: “Sommige klanten laten er zelfs hun vertrouwd pintje voor staan.” Ann hoopt dat nog meer mensen haar bier én zomerbar ontdekken.

“Het idee om een eigen bier op de markt te brengen kwam van de brouwerij”, vertelt Ann (47). “Steeds meer bars doen het, en ik zag dat eigenlijk wel meteen zitten.”

“Eerst moest ik bepalen welk type bier ik wilde. Dat was rap duidelijk: een licht zomerbiertje, dat voor iedereen toegankelijk is én waarin ook de dames zin hebben. Daarna moest de smaak van het bier worden vastgelegd. Daarvoor ben ik verscheidene keren bij de brouwerij langsgegaan, tot die smaak was zoals ik hem wilde. Ook voor het ontwerp van het etiket heb ik zelf gezorgd. En ten slotte moest ik nog een naam kiezen. Ik vond het belangrijk dat die naam goed in de mond lag én aangeeft wat voor soort bier het is. ‘Leuk Blondje’ voldeed aan die twee vereisten. Het is uiteindelijk een bier van 8° geworden, in flesjes van 33 centiliter. Qua uitzicht doet het een beetje aan witbier denken, en qua smaak komt het volgens de klanten in de buurt van Hommelbier.”

Ook voor dames

“De officiële lancering van het bier is gebeurd op 1 april, bij de start van het nieuwe tennisseizoen. We zijn nu zo’n twee maanden verder en ik moet zeggen dat de reacties van de mensen alleen maar positief zijn – er zijn zelfs klanten die hun vertrouwde pintje laten staan voor mijn Leuk Blondje, en ik merk dat ook heel wat dames het bier kunnen appreciëren. Daarmee ben ik natuurlijk heel blij.”

“Ik wil mijn klanten iets exclusiefs kunnen bieden, ook in mijn zomerbar”

“Ik heb ervoor gekozen om het bier alleen hier aan te bieden, wat voor mij uiteraard een extra risico inhoudt: alles gebeurt op mijn kosten. De brouwerij zorgt voor het brouwen en bottelen, ik moet ervoor zorgen dat het bier verkocht geraakt. Ik ben wel van plan om geschenk- of biermandjes te maken waarin mijn Leuk Blondje zit. De reden dat ik het exclusief voor de bar houd, is dat ik mijn klanten echt iets speciaals wil aanbieden en dat het een extra troef voor de zomerbar is.”

Veilig voor kinderen

“Veel mensen denken dat je hier alleen iets kan komen drinken als je lid bent van de tennisclub, maar dat klopt niet: ik baat de bar uit op zelfstandige basis, en bij mij is iedereen welkom”, zegt Ann. “We zitten hier een beetje afgelegen, en dus is er niet zoveel passage, maar er zijn wel een paar fietsroutes in de buurt en voor fietsers is het zeker de moeite om eens langs te komen. En aangezien het terrein volledig afgesloten is, kunnen mensen met kinderen hier onbezorgd tijd doorbrengen. Ik heb trouwens de binnenkoer ingericht als een gezellige zomerbar.”

“Ik serveer hier natuurlijk niet alleen maar mijn Leuk Blondje. Op de kaart staan nog meer lekkere biertjes, een aantal snacks, en diverse andere streekproducten: mijn limoncello komt uit Zwevezele, mijn gin uit Ruiselede, en er zijn bieren van brouwerij De Poes uit Tielt. De zaak heeft ook een zaaltje dat je kunt huren, voor grotere groepen, of voor teambuildings – waarvoor we trouwens samenwerken met Padel Pittem. En je kunt hier ook pool of darts spelen. Van maandag tot donderdag ben ik open vanaf 18 uur, en in het weekend vanaf 11 uur.” (JG)