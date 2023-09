Tweede Strong Wielsbeke groot succes met 300 deelnemers

Een hindernissenloop op domein Hernieuwenburg waarbij 9 hindernissen moesten overwonnen worden lokte zaterdagnamiddag bijna 300 sportievelingen.

Dit was een samenwerking tussen 9 wijken uit Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve die de handen in elkaar slaan om met elkaar deze run te organiseren voor de ganse Wielsbeekse bevolking en ver daarbuiten. Elke wijk stond in voor één obstakel op het parcours en laat iedereen op deze manier de uitdaging aangaan om de hindernissen én zichzelf te overwinnen. “Alles is naar wens verlopen. Er waren geen meldingen van blessures”, vertelt Clint Delaere, trotse organisator van de Sportdienst van Wielsbeke. De weergoden waren ons gunstig gezind waardoor naast de deelnemers ook heel wat kijklustigen waren”. (ELD)