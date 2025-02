Tweede Quiz van De Driesprong is een voltreffer

De eerste editie van de Quiz van De Driesprong, een organisatie van het oudercomité van de gelijknamige school in de Kapel ter Rustestraat, werd een meevaller over de hele lijn. Liefst 38 ploegen tekenden present in d’Iefte. De opbrengst van de quiz zal gebruikt worden om de leerpleinwerkingvan de school verder uit te bouwen. De overwinning was weggelegd voor Niels Vromant, Fré Durieux, Bram Desmyter, Wesley Vermeulen en Simon Verstraete. In het groen bemerk je Jochen Goekint, Annelien Verhelst, Harm Dekeyser, Imke Deleu en Delphine Dumont van het oudercomité. De derde editie zal plaatsvinden op 30 januari 2026. (DRD/foto DRD)