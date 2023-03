Tweede gebouwenloop in Menen lokt 350 sportievelingen

350 sportievelingen namen zaterdagnamiddag deel aan de Urban Spring Run in het stadscentrum van Menen. De tweede editie van deze 5 kilometer lange gebouwenloop leidde de deelnemers door tal van openbare gebouwen, bezienswaardigheden, secundaire scholen en basisscholen.

Onderweg doken de lopers onder meer de muziekschool en de kunstacademie binnen en doorkruisten ze het cultureel centrum, de bibliotheek en het zwembad. Na een beklimming van de belforttrappen en een passage doorheen het stadhuis eindigde de run op de Grote Markt. Daar kregen de lopers naast een drankje en een wafel een potje violetjes aangeboden. De wedstrijd-T-shirts in alle kleuren maakten er een kleurrijke spektakel, terwijl de muziek onderweg voor veel sfeer zorgde.

Kerkdisco

Voor Vanessa Tjoen, Saskia Demeulenare en Annelies Cossement uit Rekkem was het hun allereerste deelname. “Het was geestig om te doen. Het lastigste waren de vele trappen onderweg. De muziek onderweg was erg leuk, zo speelde er discomuziek in de kerk. De doortocht door de bibliotheek en CC De Steiger was erg geslaagd. We mochten ook door de scholen van onze kinderen lopen”, hijgen de drie dames nog na.

Slechts eén klein puntje van kritiek viel te noteren: “Mijn zoon had ook graag meegedaan, maar hij zit middenin de examens. Misschien iets om volgend jaar rekening mee te houden?”, besluit Annelies. (CB)