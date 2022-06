Tweede frezenrun blikvanger tijdens Waterhoekfeesten

Al voor de 44ste keer vinden van 1 tot en met 3 juli de Waterhoekfeesten in Waregem plaats. Eén van de blikvangers van de wijkkermis wordt de tweede frezenloop, waarbij deelnemers rondjes lopen om aardbeien te verdienen.

De Waterhoekfeesten tijdens het eerste weken van juli zijn een begrip in Waregem. Al jaren verzamelen buren en sympathisanten in een feesttent langs de Tapuitstraat om er te genieten van onder meer een barbecue. Vorig jaar kwam daar ook een fun run bij. “Dit jaar is het concept hetzelfde. Iedereen mag rondjes van ongeveer 1 kilometer lopen op onze mooie Waterhoek, en in ruil krijg je aardbeien. Hoe meer je loopt, hoe groter de buit”, zegt Maaike Luyckx van de organisatie. Wie het maximale aantal rondjes (10) loopt, krijgt drie bakjes aardbeien mee.

Extra animatie

Vorig jaar daagden zowat 200 lopers op, en dat mogen er gerust een stukje meer zijn. “De inschrijvingen lopen vlot en de aardbeien zijn besteld”, zegt Maaike. “Starten kan tussen 18 uur en 20.30 uur. Dit jaar zetten we in op extra animatie, met onder meer dj’s langs het parcours.” Voor en na de loop kan iedereen genieten van een hapje en een drankje in de zomerbar op de gelegenheidsfestivalweide.

De organisatie heeft ook oog voor duurzaamheid. “Omdat we bij de bevoorrading geen plastic bekertjes willen verspillen, moedigen wie alle deelnemers aan om een hervulbare drinkfles mee te nemen”, legt Maaike uit. Inschrijven kan overigens online, aan 8 euro per loper. Wie de dag zelf beslist, betaalt 10 euro aan de deur.

Goedgevuld weekend

Behalve de frezenloop vinden er nog het hele weekend fijne activiteiten plaats. Zo is er op vrijdagavond nog een dartstoornooi, dat helemaal uitverkocht is. Op zaterdag- en zondagochtend kunnen sportieve zielen hun hart ophalen bij de cyclotochten (25 kilometer, 45 kilometer, 70 kilometer, 95 kilometer en 115 kilometer) en mountainbiketochten (45 kilometer en 65 kilometer). “In de namiddag houden we Vlaamse kermis voor alle kinderen uit de wijk en ’s avonds staat een ludieke Waterhoek-versie van het populaire televisieprogramma The Masked Singer op het programma”, vervolgt Maaike.

Bert De Caluwé en Dominique Zomerlinck gingen vorig jaar met drie bakjes aardbeien aan de haal. © PNW

Op zondagmiddag eindigen de feesten met een heus streetfoodfestival. De organisatie stelde een vijfgangenmenu samen, dat onder meer uit pasta, barbecue en een dessert bestaat. “De verschillende gangen starten met een halfuurtje overlap, zodat iedereen op eigen tempo kan eten”, besluit Maaike. Inschrijven kan nog tot en met zondag, kostprijs: 17 euro per persoon.