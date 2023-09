Tweede editie Playmobil Weekend Roeselare: “Playmobil diorama’s beleef je”

Na het overdonderende succes van de eerste editie in 2021, en de vele vragen naar meer die erop zouden volgen, kondigt de organisatie fier aan dat Playmobil Weekend Roeselare in 2023 terugkomt. Op zaterdag 16 en zondag 17 september kan je in de Wijnendalestraat 183 terecht voor een Playmobil expositie, animatie en kraampjes.

“Een Playmobil expositie was – om een of andere reden – nog nooit eerder georganiseerd in de West- of Oost-Vlaamse regio, terwijl er toch heel wat belangstelling bleek voor te bestaan”, klinkt het bij initiatiefnemer Wim Vinckier (47), ontwerper publieke gebouwen bij Detoo Architects uit Oostende en Lochristi. “Hiervan getuigen de net geen 3.500 bezoekers die we tijdens de eerste tweedaagse editie mochten verwelkomen, vooral uit Roeselare en omstreken. Maar ook uit de buurlanden, tot zelfs Spanje toe, konden we op belangstelling rekenen”, vertelt Wim.

“Een groot verschil met bijvoorbeeld diorama’s in Lego vormt de schaal. Naar Lego diorama’s kijk je. Playmobil diorama’s beleef je. Er ontstaan als het ware architecturale ruimtes die je als toeschouwer opslorpen in een fantasiewereld. En dat heeft vooral met de grotere schaal te maken. Dit vraagt op zijn beurt een niet te onderschatten logistieke inspanning. Het belooft weer een gezellig weekend te worden voor en door liefhebbers van Playmobil.”

Ruiltafels

“Artiesten van eigen bodem en de buurlanden hopen je straks opnieuw te kunnen verwonderen met hun creaties. Daarnaast zijn er ruiltafels, kraampjes van hobbyisten, speeltafels voor de kinderen, demo-standen en een gratis zoektocht waarmee je mooie prijzen kan winnen”, zegt Wim.

“We hebben er alvast ontzettend veel zin in. Iedereen is welkom op dit evenement dat doorgaat in de Wijnendalestraat 183 in Roeselare in het bedrijfsgebouw van Vinckier – Cloet. Van 10 tot 18 uur valt er heel wat Playmobilplezier te beleven. Bovendien mogen kinderen jonger dan 12 jaar gratis binnen. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen vragen we een inkom van 2 euro.” (RV)

Info: Facebookpagina Playmobil Weekend Roeselare.