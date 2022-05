Tweede editie gratis Yeke Yeke Festival brengt wereldmix van muziek, eten en animatie

In Vosseslag in De Haan wordt op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli de tweede editie van het Yeke Yeke Festival georganiseerd. Het kleurrijkste festival van de kust blijft volledig gratis toegankelijk.

Yeke Yeke Festival vindt net als vorig jaar plaats op en rond het Kennedyplein in Vosseslag. Verwacht je aan een royaal aanbod van exotische wereldkeuken, verrassende cocktails, een gezellig marktje, spannende workshops, originele kinderanimatie en natuurlijk heel veel sprankelende muziek uit de vier werelddelen.

Yeke Yeke vormt bovendien het hart van de Vosseslagfeesten. “Rondom het festival zal er dus ook nog heel wat te beleven vallen: kermis, rommelmarkt en nog veel meer animatie. Kortom het ideale festival voor gezinnen, muzikale fijnproevers en festivalgangers die zich graag laten verrassen”, zegt de Haanse schepen voor Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

TiiwTiiw

Headliner op de tweede editie wordt de Belgisch-Marokkaanse zanger, comedian en YouTube-fenomeen TiiwTiiw. “Deze internationale sensatie rondt op YouTube vlotjes de kaap van één miljard views en groeide zo uit tot een van de meest invloedrijke zangers van zijn generatie. Met zijn kenmerkende mix van rai, hiphop en pop scoort hij de ene hit na de andere”, maakt organisator Rutger De Cloedt ons alvast warm.

Uit Colombia komt Bazurto All Stars. “De onbetwiste vaandeldragers van de champeta, een populair genre dat in de vroege jaren tachtig zijn oorsprong vond in de Caribische kust van Colombia. Ook Bazurto All Stars scoorde in het verleden een aantal dikke hits”, aldus Rutger.

Nog uit Colombia: Puerto Candelaria, een zeskoppig bont gezelschap rond frontvrouw Catalina Calla. Zij staat voor aanstekelijke cumbia gelardeerd met een vleugje theater en dans. Voorts staan ook nog de Senegalese reggaezanger Paco Diatta en het Cubaanse salsaorkest Tomy y su Timbalight op de Yeke Yeke-affiche.

Culture Crossing

Uit eigen land zijn er optredens van Mari Jah & the Root Sense en met Shoreline Collective staat er zelfs een funk/hiphopband uit de eigen regio op het podium. Met ‘Culture Crossing’ komt er dit jaar overigens ook een tweede podium op Yeke Yeke. Culture Crossing is een project dat werk maakt van de verjonging en verruiming van de doelgroep van culturele projecten en cultuurhuizen. Door jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in dialoog te laten gaan, leren ze elkaars cultuur beter te begrijpen. Het project werkt drempelverlagend.

“Tijdens Yeke Yeke zal dit gebeuren aan de hand van interactieve workshops. Nadien wordt het podium omgetoverd tot een dancestage, met dj-sets van onder meer Raggamuffin Whiteman en East End Rock”, klinkt het.

Yeke Yeke pakt ook uit met een verrassend aanbod uit de wereldkeuken. “Met gerechten uit onder meer Jamaica, Kameroen en Thailand wordt het dus ook een culinaire ontdekkingsreis”, besluit Rutger De Cloedt. Het festival is gratis toegankelijk en bereikbaar met de kusttram, de halte Vosseslag bevindt zich op 150 meter van het festivalterrein. “We moedigen dus iedereen aan om met de fiets of te voet naar het festival te komen”, voegt schepen Marleen De Soete nog toe. (WK)