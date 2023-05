Tweedaagse voettocht van start in Brugge en Blankenberge

Deze morgen is zowel in Brugge als in Blankenberge het startschot gegeven voor de tweedaagse voettocht. Wandelaars die vanuit Brugge vertrekken krijgen een wandeling van 50 km voor de voeten geschoven. In Blankenberge houden ze het iets rustiger en kan je kiezen voor 7, 15 of 24 km.

Op zondag is er een wandeling van 32 km langs het vernieuwde parcours. De aankomst van het langste parcours is telkens rond 18 uur voorzien. Langs de wandelwegen is er veel moois te zien en er wordt gezorgd voor de nodige bevoorrading en animatie. De twee dagen zijn volledig volzet.

De meeste mensen die deelnemen aan de tocht van 50 km behoorden tot de vroege vogels. Ze waren al om 7 uur met bussen vanuit Blankenberge naar Brugge afgezakt. Daarna startten de meer individuele stappers.

Op zaterdag stappen er 3500 mensen mee, zondag zijn er rond de 2500 deelnemers.

(JVM)